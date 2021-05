Dalla reggia nuragica al castello medievale: il valore della cultura 

Le pietre millenarie attendono al sole di maggio il ritorno dei turisti. Il sito archeologico Su Nuraxi a Barumini resta nei pensieri di chi spera di tornare presto a viaggiare. Ne è la prova il fatto che alla “Fondazione Barumini sistema cultura” il telefono squilla senza sosta. «Le agenzie chiamano in continuazione per sapere quando riapriremo. Si tratta soprattutto di gruppi di stranieri che, d’altronde, costituiscono da sempre i due terzi delle presenze totali - racconta il presidente Emanuele Lilliu -. In questa situazione, tuttavia, non è possibile accettare prenotazioni. Dobbiamo attendere per capire cosa accadrà». Ad aspettare che il sistema riparta c’è un territorio intero, poiché il sistema Su Nuraxi (una media di oltre centomila presenze all’anno) non coinvolge solo il comune che lo ospita. «Come paese possiamo ospitare circa 30 o 40 persone grazie ai Bed and Breakfast, ma i visitatori che decidono di trattenersi per la notte soggiornano anche a Gesturi, Tuili e in altri piccoli centri che si trovano a distanze minime e sono percorribili in pochi minuti», assicura il sindaco Michele Zucca che per ora non vede la necessità di far crescere l’offerta ricettiva a Barumini. «Chi viene a Su Nuraxi e visita anche Casa Zapata spesso va via in giornata. Penso che prima di costruire camere da letto dovremmo creare servizi utili per far sì che i visitatori abbiano una ragione per restare più a lungo».

Il sistema

Le ragioni per visitare la Marmilla non mancano e a promuovere il grande patrimonio storico-culturale oltre alla Fondazione dedicata ai siti di Barumini, c’è Sa Corona Arrubia, un consorzio turistico costituito nella forma dell’ente pubblico nel 1982 al quale spetta la valorizzazione del territorio dei 18 comuni che ne fanno parte e del Museo naturalistico che si trova a Lunamatrona nel quale, tra le altre cose, è possibile ammirare collezioni di botanica, fisica, giochi tradizionali sardi, arte contemporanea e che accoglie anche la biblioteca degli Scolopi. Anche qui fare previsioni sull’estate che verrà non è semplice ma la speranza è di migliorare i dati del 2020 quando le presenze hanno subito un calo dell’80 per cento rispetto all’anno precedente. «Lavoriamo alla valorizzazione e promozione delle valenze culturali-storiche-archeologiche e ambientali dei 18 comuni, per farlo ci siamo dotati di itinerari tematici sul territorio e a breve avremo un sistema digitale di accompagnamento alla visita che con una app dedicata fornirà tutte le informazioni attraverso la tecnologia della realtà aumentata», spiega il presidente (e sindaco di Collinas) Francesco Sanna. Le tante incognite e il rischio di chiusure improvvise, però, rendono complicata anche la promozione. «La difficoltà maggiore è dosare le poche risorse disponibili in campagne di comunicazione efficaci ma fortemente condizionate dall’incertezza dovuta alla pandemia – insiste Sanna che sul futuro è ottimista -. Mi aspetto un’estate e un autunno di grande lavoro per il settore turistico dell’interno perché le persone vorranno uscire e vivere all’aria aperta. Siamo la destinazione turistica a due passi da casa e offriamo un territorio che è un museo all’aperto».

Al Castello

Dalla sede di Sa Corona Arrubia basta percorrere la Provinciale per circa dieci chilometri e raggiungere lo splendido castello di Eleonora d’Arborea a Sanluri. Anche in questo caso le porte sono chiuse dal Covid ma al centralino è possibile avere tutte le informazioni. «L’incertezza attuale non consente di programmare la stagione in maniera adeguata – premette Katiuscia Schiavo che cura l’amministrazione del sito medioevale gestito dalle cooperative Agorà e Culture –. A penalizzarci, oltre alle chiusure totali, è stata anche l’impossibilità di aprire nei fine settimana durante il periodo in cui la Sardegna era zona gialla e bianca. Abbiamo perso così anche i visitatori della domenica».

(3- fine)

RIPRODUZIONE RISERVATA