Dalla prima cantina al titolo di “Città del vino” 

Una questione identitaria, insomma, prima ancora che economica. «La coltivazione dei vitigni, la vendemmia, la produzione del vino, la correlata produzione dolciaria e in particolare l'arte dell'innesto di nuove vigne esportata in tutta la regione sarda, sono dei tratti caratterizzanti la nostra comunità che era doveroso far emergere per dare il giusto riconoscimento alla nostra identità e al nostro passato. Con questo atto», conclude Locci, «vogliamo riconoscere agli operatori del settore un doveroso ed enorme ringraziamento».

Soddisfatto il sindaco Tomaso Locci: «Monserrato ha sempre ricoperto un importante ruolo tra i più grossi centri di produzione vitivinicola in Sardegna – ha detto -. La coltivazione e la produzione vitivinicola caratterizzano la storicità e l'attualità economica e sociale della nostra comunità: ricondurre alla nostra amministrazione la denominazione di Monserrato a "Città del vino", soprattutto in assenza di proposte in tal senso da parte delle amministrazioni che ci hanno preceduto dall'autonomia ad oggi, ci dà vanto e conferma la particolare attenzione della nostra amministrazione verso un rilancio socio economico che tenga conto del nostro passato e delle nostre tradizioni».

Monserrato entra a far parte della rete delle “Città del vino”. Con una delibera approvata nella seduta del Consiglio comunale di giovedì, la città va verso il riconoscimento ufficiale della sua antica tradizione, quella vitivinicola. Qui infatti, nel 1924, è nata la prima cantina sociale dell’isola. Mentre oggi i produttori sono in tutto sei. E presto potrebbe sorgere anche il museo dedicato alla vite e al vino.

Il sindaco

Identità

L’orgoglio

Per l’assessora Emanuela Stara, che ha la delega (tra le altre) alle tradizioni vitivinicole, «la delibera approvata in Consiglio è un grandissimo orgoglio, perché rende onore a Monserrato e alle sue origini, sede della prima cantina sociale della Sardegna nata nel 1924. Sono diverse le cantine storiche di natura imprenditoriale ancora attive nella filiera della produzione del vino. È importante che ora si continui con la promozione del territorio e delle sue origini, trasmettendole prima di tutto ai più giovani, attraverso le scuole ed eventi e manifestazioni che ne ricordino le caratteristiche peculiari e facendo si che la città stessa mantenga e continui ad appropriarsi della sua forte identità».

Plaude anche Alessio Locci, consigliere e presidente della Commissione Cultura: «La delibera mette in risalto la cultura monserratina, caratterizzata da eventi radicati sulla questa tradizione. Tra le più sentite, infatti, abbiamo la sagra de “Sa binnenna”, premiata tra l'altro con il Premio Qualità, “Monserrato & wine” e “Cantine aperte”, che esaltano le tradizioni nostrane». Il consigliere Locci dice che «idee, progetti e altre iniziative inerenti verranno discusse nelle prossime commissioni». La consigliera Manuela Ambu, ricorda che «la cultura e la storia passa per i nostri vini famosi dappertutto anche oggi. Sono felice di aver contribuito alla nascita di “Monserrato città del vino”, è il primo passo di un percorso per riappropriarsi delle tradizioni, magari insegnandole nelle scuole».

Il museo

E non è tutto: il sindaco ha infatti annunciato che l’ingresso nella rete delle Città del Vino è l’inizio del percorso che porterà alla realizzazione di un museo del vino, opera per la quale si stanno cercando i fondi necessari da inserire in un itinerario turistico ed enogastronomico. Ancora non è stato scelto il luogo, ma l’amministrazione sembra andare dritta verso l’obiettivo.

