Dalla polvere all’Altare  

Un campionato che non ammette errori, come quello proprio di Goldaniga, che è costato il gol e la sconfitta col Bari e qualche amnesia di troppo contro il Venezia. Errori spazzati via con una prestazione alla Goldaniga, un intoccabile nel Cagliari guidato da Liverani.

Chissà se proprio il clima di Marassi ha acceso la scintilla. Perché Goldaniga, a Genova, è di casa. E a lui i tifosi della Gradinata nord non hanno risparmiato applausi, ricordando che Goldrake (come il difensore era stato soprannominato sotto la Lanterna), con la maglia del Grifone è stato protagonista di due salvezze complicate, mettendo insieme 41 presenze in due stagioni. Sentendo aria di casa, Goldaniga ha messo in campo forse la miglior partita da quando gioca col Cagliari. Deciso, cattivo, sempre puntuale nell'anticipo, ma anche duro nell'uno contro uno. Una prestazione da vero leader della difesa, come ancora non si era visto, colpa di acciacchi vari che lo hanno tolto di mezzo nel momento decisivo. Goldaniga non ha potuto dare il suo contributo per una retrocessione che brucia e che, ancora ieri, il difensore ha ricordato a fine gara: «Arriviamo da una stagione sofferta e sentiamo la responsabilità di tornare in Serie A». Un peso che, però, deve essere trasformato in energia supplementare, «una responsabilità che deve darci la forza per questo campionato così difficile».

Da banda del buco a linea Maginot in una settimana: è il calcio, bellezza. Perché se la difesa del Cagliari era finita sotto processo dopo i quattro-gol-quattro incassati in casa dal tutt'altro che irresistibile Venezia (ieri battuto a domicilio dal Bari), la stessa difesa, leggasi Edoardo Goldaniga e Giorgio Altare, si è presa la scena con una prestazione impeccabile, insieme a Boris Radunovic, contro la corazzata Genoa, lasciata a secco nella bolgia di Marassi. Uno 0-0 su cui i due centrali di difesa hanno messo la firma, andando ad arginare il bomberissimo Coda e tutti gli uomini offensivi gettati nella mischia da Blessin. E l'encomio speciale è arrivato a fine partita proprio da Radunovic. Che in sala stampa ha girato i complimenti raccolti dai due compagni: «Perché per tutta la settimana ci siamo allenati alla grande per dimenticare la sconfitta col Venezia. E Goldaniga e Altare hanno fatto una partita eccezionale».

Viva Goldrake

Dalla polvere all'Altare

Nella bolgia di Marassi non ci aveva mai messo piede da padrone di casa, visto che il Genoa, per Altare, era stato solo la squadra Primavera. Ma anche per lui la serata di venerdì è da inserire tra le perle della sua storia cagliaritana. Perché dopo la piccola bottega degli orrori messa in mostra col Venezia, su tutti quella palla persa in uscita per il sorpasso lagunare, a Genova l'ex Olbia non ha sbagliato nulla. Senza troppe praterie alle spalle e in spazi strettissimi, ha trovato l'habitat ideale per gettare in campo tutte le sue qualità, concedendosi anche un “sombrero” in disimpegno su Coda, che su Altare è andato ripetutamente a sbattere cercando il gol. Il Cagliari sporco e cattivo ha la faccia di Altare e Goldaniga, la coppia che, dopo Venezia, poteva scoppiare. E che invece si è ripresa la scena, col terzo clean sheet stagionale. Aspettando i gol degli attaccanti, proprio la difesa può diventare il primo punto per ripartire verso gli orizzonti di gloria.

