Dalla lotta sul ring all’impegno sociale 

Un figlio di Is Mirrionis fiero e determinato, capace di prendersi il suo spazio con pugni precisi ed eleganti: Tore Fanni è stato uno dei pugili sardi più forti di sempre, vincitore del titolo europeo tra i pesi mosca, un boxeur agile e scattante di 53 kg e alto 1,60. Nato il 10 luglio 1964, Fanni è ancora oggi una delle bandiere del suo quartiere: nato in via Cornalias angolo via La Nurra, da Is Mirrionis non è mai andato via e attualmente vive in via Opizzino da Ripafratta.

La sua storia

La caparbietà è stata l’arma vincente di Tore Fanni, penultimo di tredici figli, che ha preso a pugni un mondo complesso senza dimenticare i valori insegnati dai suoi maestri. «Ho sempre lavorato, sin da quando avevo 16 anni e vendevo la frutta in via Cornalias. Mio padre Bernardo e mia madre Mariangela mi hanno fatto capire l’importanza dell’umiltà proprio come i miei allenatori a cui devo tantissimo: Gianni Locci, Marco Scano e, a fine carriera, Paolo Carta». Gianni Locci fu il suo scopritore, colui che quando Tore aveva 14 anni e si avvicinò per la prima volta alla palestra Giorgetti in via Monte Santo gli disse che con la mobilità nelle gambe e la rapidità nei colpi di cui era dotato poteva andare lontano. «Gianni per me è stato come un padre. Erano anni difficili quelli, tanti giovani nel quartiere si sono persi dietro all’eroina e alla criminalità: mi ha tolto dalla strada indicandomi una direzione che non ho mai smesso di seguire, anche dopo il mio ritiro nel 2003».

L’impegno nel sociale

Oggi Tore, 57 anni con tre figli e due nipotini, lavora alla Caritas e nel tempo libero insegna boxe ai ragazzi con disabilità nella palestra Sardegna in via Mandrolisai. «La boxe e Is Mirrionis sono stati i miei due punti saldi: mi hanno visto nascere e crescere rendendomi un uomo maturo che conosce il valore del sacrificio». Le sue origini umili sono state la marcia in più per una carriera prestigiosa: 44 incontri disputati, di cui 33 vinti, 9 persi e due terminati in pareggio. Il debutto tra i professionisti il 10 aprile 1988, il momento più bello il 27 febbraio 1991 con la conquista del titolo europeo tra i pesi mosca contro lo scozzese Joe Kelly al Palasport di Cagliari.