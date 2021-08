Dalla fontana zampilla solo la discordia 

Gli zampilli della discordia. La fontana di piazza Roma, croce e delizia degli oristanesi, non solo è spenta ormai da due anni ma adesso rischia di diventare un caso politico. I consiglieri di maggioranza Peppi Puddu, Lorenzo Pusceddu e Fulvio Deriu incalzano il sindaco e la Giunta sullo stato di abbandono della fontana che invece, secondo i tre firmatari di un’interpellanza urgente «potrebbe essere un punto di forza della piazza principale della città».

L’opera

La fontana era stata realizzata durante i lavori di rifacimento di piazza Roma, dopo un lungo iter nel 2011 era arrivato il via libera con tanto di collaudo certificato. Da allora gli zampilli a pochi passi dalla Torre hanno caratterizzato il centro «è un elemento di arredo urbano di abbellimento e di pregio per la nostra città» dicono i tre consiglieri anche se non sono mai mancate le critiche e qualche problema che periodicamente ha bloccato i giochi d'acqua. «In un recente passato, c’erano stati diversi problemi e guasti alle tubazioni, al sistema di filtraggio e alle pompe e l'amministrazione Tendas aveva effettuato importanti interventi di manutenzione e ripristino con un impegno finanziario di circa 12 mila euro» ricordano Puddu, Pusceddu e Deriu.

I problemi

Dopo c’è stato un altro stop in seguito alla manifestazione in piazza dei pastori (quando il latte era stato versato sulla fontana), poi era stata ripristinata ma dopo ci sono stati altri problemi e da quasi due anni niente zampilli. «La fontana avrebbe potuto dare un senso di refrigerio ai turisti nei giorni di caldo torrido – fanno notare i tre consiglieri – Da tempo riceviamo le sollecitazioni di numerosi concittadini che chiedono di far ripartire la fontana che potrebbe valorizzare tutta la piazza». I tre esponenti di Fratelli d’Italia (lo stesso partito del sindaco) chiedono di sapere «se l’amministrazione ritiene la fontana un’opera da curare e salvaguardare, chi si deve occupare della manutenzione e della gestione e in quali tempi potrà essere ripristinata».

La Giunta

L’esecutivo conosce bene il problema e ha incaricato la Oristano servizi per cercare di risolverlo. «C’era stato un problema quando era stato versato il latte che era finito nei motori – ha spiegato l’assessore all’Arredo urbano Gianfranco Licheri – adesso è stato chiesto un preventivo a una ditta specializzata e poi si interverrà». La Giunta Lutzu assicura che c’è massima attenzione per restituire al più presto la fontana alla città.

