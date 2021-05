Dalla festa alla discarica nel parco 

Su una panchina ieri c’erano ancora due bicchieri di vino. Intorno cartacce, bottiglie di vetro spaccate e itutti gli effetti di una serata di baldoria che hanno trasformato il parco di viale Repubblica in un angolo di totale degrado. Scene simili ieri anche nei giardinetti intorno al Tribunale e in città è di nuovo allarme per gli assembramenti ma anche per l’abuso di alcolici soprattutto da parte di moltissimi minori. Due ragazzine sono state trasferite al Pronto soccorso in coma etilico, mentre sono scattate solo alcune sanzioni perché una parte dei “trasgressori” è scappata all’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli eccessi

Nell’ultimo fine settimana si sono ripetuti purtroppo gli eccessi dei mesi scorsi, serate all’insegna della trasgressione e del “liberi tutti”. Molti giovanissimi, già dal primo pomeriggio di sabato hanno acquistato alcolici, pizze e merendine per poi trasferirsi in viale Repubblica e in piazza Aldo Moro. «Ieri mattina ho portato a spasso il cane, come faccio tutti i giorni nei giardini pubblici - racconta Domenico Cuozzo - e mi sono imbattuto in un vero e proprio sconcio. Bottiglie e cartacce gettate ovunque, alcune spaccate in mezzo al prato. Rifiuti buttati lasciti in terra, nonostante la presenza dei cestini. I nostri amici a quattro zampe sono più civili, ma non possono passeggiare nei giardini». Nello scorso fine settimana analoghe scene si erano vissute nel centro storico cittadino, quando decine di giovani si sono ritrovati nella piazzetta davanti alla Diocesi e, incuranti delle misure anti Covid, hanno fatto festa fino a tardi. Una dozzina di giovani è stata anche multata dagli agenti della polizia per aver violato le normative consumando alcolici sulla strada e non indossando le mascherine. Le pesanti sanzioni amministrative, da 400 euro, evidentemente non sono state sufficienti e puntualmente le stesse situazioni si ripetono. Sabato sera ai giardini all’arrivo della polizia è stato un fuggi fuggi generale, mentre alcune ragazzine sono finite al Pronto soccorso in coma etilico e sono state subito prese in cura dai medici per accertamenti e cure.

I controlli

Il sindaco Lutzu ha annunciato per i prossimi giorni una riunione urgente della Giunta comunale per predisporre adeguate misure proprio in vista del passaggio in zona gialla. «Quanto ho visto i giardini pubblici è veramente vergognoso - commenta preoccupato Andrea Lutzu – Per ripulirli stiamo spendendo le risorse pubbliche che sono di tutti, certi comportamenti sono inammissibili». E adesso si cerca di trovare una soluzione. «Con i colleghi di Giunta dovremo studiare azioni immediate per contrastare questo fenomeno- sostiene il sindaco – Non metteremo da parte il dialogo che rimane sempre prioritario, ma alcuni punti fermi come il rispetto della cosa pubblica e delle proprietà private, vanno evidenziati e difesi. Stiamo uscendo da una fase di restrizioni e ora si ripetono quelle scene vissute nel passato. Valuteremo se inasprire i divieti e chiudere qualche piazza come già accaduto».

