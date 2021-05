Dalla costa alle montagne vacanze uniche 

Dal mare all'entroterra in un'unica vacanza. Chi raggiungerà la costa del Sinis poi sarà quasi costretto a visitare anche le bellezze della Baronia. Luoghi mozzafiato lontani chilometri e chilometri che presto però saranno collegati da un patto che ha l'obiettivo di promuovere contemporaneamente le due eccellenze ambientali.

Questa stretta di mano ha un nome: è il progetto di cooperazione denominato Sinis-Tepilora Experience finanziato dalla Regione e che ha come protagonisti il Gal Sinis, capofila del progetto, il Gal Nuorese Baronia, l'Area Marina Protetta del Sinis e il Parco Naturale Regionale di Tepilora.

Dal Sinis alla Baronia

L'obiettivo è quello di invitare i turisti, attraverso materiale informativo e iniziative di vario genere ora in via di programmazione, a raggiungere varie zone della Sardegna in un'unica vacanza. Sia i litorali del Sinis, da Maiomoni a Mari Ermi passando per Is Arutas sino a tutte le spiagge del territorio di San Vero Milis, sia la Baronia. Quindi i territori di Bitti, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada e Torpè. Tutto questo sarà possibile grazie soprattutto alla collaborazione degli operatori turistici dei vari territori e impegnati in vari settori. Sono loro gli importanti attori del progetto finanziato dalla Regione per un totale di 130 mila euro. Prima faranno conoscere al turista la propria zona per poi invitare i loro clienti a raggiungerne un’altra diversa ma ugualmente bellissima. Tutto questo unirà quindi due realtà lontane ma ricche di eccellenze ambientali e diverse per la conformazione del territorio. Il fine? Far rimanere il turista in Sardegna il più possibile.

Il progetto

«L’obiettivo del progetto Sinis-Tepilora Experience», spiega il presidente del Gal Sinis, Alessandro Murana, «è quello di promuovere lo sviluppo e la gestione sostenibile del turismo nelle due macro aree di rilevanza strategica. Vogliamo migliorare la qualità della vita delle comunità ricadenti nelle aree del Gal Sinis e del Gal Nuorese Baronia, puntando alla valorizzazione, alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio naturale e culturale, creando una rete strategica tra costa e aree interne, in grado di attivare sinergie e sperimentare un nuovo modello di collaborazione capace di delineare un'offerta integrata del territorio, con il coinvolgimento determinante degli operatori economici e sociali. A breve», conclude Alessandro Murana, «studieremo diverse iniziative assieme a tutti gli operatori delle diverse zone interessate».

Turismo sostenibile

Ma c'è dell'altro. «Con il Progetto di Cooperazione», aggiunge il direttore del Gal Sinis, Cristiano Deiana», verrà avviato il percorso di candidatura per il conseguimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, implementando la metodologia e la strategia di sviluppo sostenibile in tutto il territorio delle aree protette. Con l'adozione di una metodologia comune e allo scambio delle buone prassi sperimentate», prosegue Deiana, «il progetto prevede la promozione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale del Sinis e della riserva del Tepilora, attraverso l'individuazione di itinerari tematici nelle due aree protette, un'azione di marketing territoriale e una campagna di comunicazione».

