Dalla città al Poetto pedalando al sicuro, ok alla nuova pista  

Dal centro al Poetto in sella alla bicicletta senza ritrovarsi all’improvviso in mezzo al traffico tra semafori e incroci. Sta per diventare realtà il progetto pensato ed ideato dal settore Traffico e viabilità della Polizia locale che prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo tutta via Della Musica nel tratto dall’incrocio con via Turati e poi da qui in via S’Arrulloni fino all’incrocio con via Beethoven. Il percorso per i ciclisti si collegherà poi con la stessa via Beethoven (qui la pista sarà realizzata in un secondo momento quando sarà chiuso l’hub vaccinale realizzato all’interno del palazzetto dello sport ) e si congiungerà con il percorso già esistente in via Salieri. Basterà poi svoltare a destra per percorrere la pista del lungosaline e da qui raggiungere il Poetto.

Il progetto

«In città siamo purtroppo in ritardo con il completamento delle piste ciclabili» spiega l’agente del settore Traffico Antonello Casiddu, «per questo è necessario studiare e predisporre nuovi percorsi per permettere di salvaguardare la sicurezza di chi si muove sulla due ruote». L’ufficio Traffico, prosegue, «dopo uno studio accurato sta cercando di dare continuità a un percorso molto importante che parte dal parco di Molentargius e arriva sino alla pista ciclabile del Poetto. Dopo avere asfaltato le vie della Musica e S’Arrulloni è l’occasione giusta di completare l’anello che porta dal parco al Poetto e quindi via Della Musica, S’Arrulloni, Salieri e viale Colombo». Rimarrebbe appunto fuori solo via Beethoven «che verrebbe completata quando sarà chiuso l’hub vaccinale. Sarebbe un importantissimo collegamento, il primo che ha una continuità così lunga».

Anni di attesa

È da anni, da quando è stata realizzata anche quella di via Salieri, che i ciclisti devono fare i conti con piste a metà. In via San Benedetto si va a finire sopra le auto parcheggiate, mentre in via Salieri si arriva dritti sulla rotatoria. Così come per arrivare da via San Benedetto a via Fiume bisogna attraversare un lungo tratto in mezzo al traffico. Il circuito delle ciclabili in città, prevede anche la connessione delle vie Salieri, Colombo e San Benedetto con via Fiume e il Lungomare. La città si avvia così a diventare una città a misura dei ciclisti considerato che anche al Poetto in base al nuovo progetto presentato nei giorni scorsi, sarà realizzata una nuova pista ciclabile, autonoma e separata da quella pedonale in modo da evitare scontri e litigi che si sono avuti negli ultimi anni.

I cittadini

«Sarebbe molto importante se realizzassero una ciclabile anche in via Della Musica e nelle strade vicine perché sono tantissime le persone che ogni giorno passano nella strada in bicicletta» commenta Rita Atzori 53 anni, casalinga, «io non sono certo un atleta ma mi piace girare in bici e farlo in sicurezza in un percorso dedicato sarebbe molto importante. Adesso arrivare al Poetto è un po’ un rischio perché devi passare in mezzo al traffico e i pericoli sono ingenti». Da risolvere ci sono però anche problemi che riguardano le piste già esistenti, come ad esempio proprio quella del lungosaline piena di dossi e che quando piove si allaga. Questo perché al momento della sua realizzazione non si era tenuto conto delle pendenze. Così i ciclisti la snobbano preferendo passare in mezzo alla carreggiata. Stessa cosa lungo via Leonardo da Vinci.

