Dal sottosuolo riemergono 10 tombe 

Dieci le hanno già scoperte, ma sotto quello spesso e imponente strato di terra e materiali di riporto accumulati intorno agli anni Cinquanta, all'interno della necropoli di Tuvixeddu, durante l’attività di cava, di tombe puniche intatte potrebbero essercene altre. Moltre altre. Magari inviolate e con i preziosi corredi funerari intatti.

Così sperano gli archeologi della Soprintendenza che in questi giorni hanno “liberato” dalle macerie le sepolture. Sono venute a galla quando gli operai e gli studiosi hanno cominciato a sbancare l’area, come previsto nel progetto di eliminazione del deposito che una volta completato (il cantiere, aperto una quindicina di giorni fa si concluderà la prossima estate) dovrà restituire il paesaggio originario della necropoli.

La foto ritrovata

Esattamente quello raccontato in un’immagine d’epoca, una fotografie in bianco e nero ritrovata dall’archeologa Giovanna Pietra della Soprintendenza, la studiosa che sta coordinando l’attività di ricerca. «Sappiamo che ancora a Tuvixeddu esistono porzioni mai indagate, ma non ci aspettavamo di trovare le tombe sotto questo accumulo di materiali. Siamo rimasti sorpresi, tra l’altro, nel constatare che l’attività della cava non aveva interferito negativamente sulla necropoli», spiega la ricercatrice.

L’obiettivo

Certo, per proseguire l’indagine, aprire le tombe e confermare la presenza dei corredi funerari sarà necessario una nuova campagna di indagine. Per ora il cantiere, finanziato dal ministero della Cultura con 800mila euro e destinato al ripristino paesaggistico («Fondi che serviranno – precisa Giovanna Pietra – anche per attività di restauro delle tombe di Rubellio e dei Pesci»), non prevede nuovi scavi archeologici. Ma la scoperta delle dieci sepolture ha suscitato nuovi interessi e passione. Per questo il segretariato regionale del ministero della Cultura sta avviando contatti importanti per riuscire a recuperare altri fondi indispensabili per i nuovi studi destinati ad ampliare le conoscenze su Tuvixeddu. «E in particolare proprio sul settore della necropoli – precisa l’archeologa – che si riteneva perduto per via delle mine di cava».

Dal Comune

La scoperta delle dieci tombe è stata accolta con particolare interesse anche in Comune. «Purtroppo – spiega l’assessore all’Urbanistica e vice sindaco, Giorgio Angius – tra la necropoli di Tuvixeddu e la città non c’è un collegamento diretto con la città. Lo stiamo prevedendo nel nuovo piano urbanistico. Ci stiamo tra l’altro già muovendo in collaborazione con la Soprintendenza e altri enti per trovare finanziamenti per i nuovi interventi di indagine nella necropoli punica».

