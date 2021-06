Dal primo luglio il lasciapassare sarà sul cellulare 

All’anagrafe è registrato come Covid pass, ma non si formalizza se lo chiamano Green pass. È europeo, nel senso dell’Unione: in vigore dal primo luglio, disponibile sulle app per smartphone “Io” e sulla finora poco frequentata “Immuni” (sarà un codice Qr, quello pieno di quadratini che si possono inquadrare col telefono), consentirà ai cittadini comunitari di spostarsi tra i 27 Paesi membri dell’Unione: semplicemente mostrandolo. Il che è decisamente un gran vantaggio, considerato che l’alternativa sarebbe portare sempre con sé la certificazione di avvenuta vaccinazione (se la dose è solo una, devono essere trascorsi almeno quindici giorni), oppure quella che assicura la guarigione dal Covid o che si è stati sottoposti a un tampone che ha dato esito negativo meno di 48 ore prima. È né più né meno ciò che si fa oggi, considerato che il pass vero e proprio non esiste e che quello dell’Unione europea arriverà tra poco meno di un mese. Con il pass (attualmente, con le certificazioni che saranno richieste per ottenerlo) ci s’imbarca su navi e aerei, senza si resta inesorabilmente a terra. Dal 26 aprile scorso non ci sono regioni arancioni o rosse: all’interno dell’intero territorio nazionale ci si muove senza formalità. In caso contrario, il green pass è necessario, e lo diventa anche in zona bianca o gialla se così decide il presidente della Regione (o della Provincia autonoma in Trentino Alto Adige).

La Sardegna

I presidenti delle Regioni possono, con ordinanza, introdurre regole più restrittive. Solinas l’ha fatto, imponendo la registrazione a “Sardegna sicura” (esiste anche l’app) e i certificati relativi a vaccino, guarigione o tampone recentissimo. Sono richiesti anche per andare all’estero, in alcuni casi serve anche il tampone: ogni Stato ha le proprie regole.

Spostamenti tra Stati

Chi arriva in Italia dall’Ue e da Regno Unito, Irlanda del Nord, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco e Israele deve compilare un modulo che consenta di rintracciarlo ed essersi sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti. Fino all’arrivo del pass europeo, quello nazionale è richiesto per andare all’estero e in alcune nazioni dell’Ue (tra cui Francia, Grecia e Spagna) è obbligatorio anche il tampone. Prima di superare il confine, insomma, è opportuno informarsi sulle regole nel Paese di destinazione.

Feste e matrimoni

Il pass (o i certificati) è obbligatorio in zona gialla e in zona bianca per partecipare a feste o banchetti conseguenti a cerimonie civili o religiose. Il certificato di avvenuta guarigione è rilasciato dall’ospedale in cui si è stati ricoverati per le terapie legate al Covid-19 o dal medico di base se il ricovero non è stato necessario.

Ristoranti e discoteche

Non è richiesto il pass per accomodarsi al tavolo di una ristorante o di una pizzeria. È così che si devono considerare anche le discoteche, che adesso sono autorizzate solo al servizio di ristorazione o bar: non si può ballare, come stabiliscono le norme che le riaprono, considerato che l’estate scorsa proprio in Sardegna alcuni locali erano diventati focolai dell’infezione: portata da non sardi, ma ai sardi rinfacciata dai media nazionali. (l. a.)

