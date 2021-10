Dal Papa la bimba sarda delle capre 

Affascinata dalle stanze in Vaticano, dalle Guardie Svizzere, Fiammetta, accompagnata dal padre e dalla madre, è stata accolta da tutti con grande entusiasmo e tante coccole. «Tutti sapevano chi fossi. Papa Francesco è molto simpatico, ha sempre la battuta pronta, siamo rimasti a parlare per circa 20 minuti, mi ha chiesto della scuola, della montagna e soprattutto voleva sapere qual è il segreto per studiare all’aria aperta, ma non c’è nessun segreto: io amo quei posti, sono casa mia».

Città del Vaticano. Nei mesi della pandemia la sua classe è stata la montagna. Ha seguito le lezioni in Dad (didattica a distanza), circondata dagli animali, dal profumo della natura, dalle verdi vallate e dall’aria fresca. La storia di Fiammetta Melis, 10 anni, originaria di Armungia, che lo scorso anno ha frequentato la quarta classe di Mezzolombardo, in Trentino, a mille metri di altezza, ha commosso tutta l’Italia, arrivando anche a Papa Francesco, che ieri ha voluto conoscere e incontrare quella bambina brillante, curiosa e amante della natura.

Città del Vaticano. Nei mesi della pandemia la sua classe è stata la montagna. Ha seguito le lezioni in Dad (didattica a distanza), circondata dagli animali, dal profumo della natura, dalle verdi vallate e dall’aria fresca. La storia di Fiammetta Melis, 10 anni, originaria di Armungia, che lo scorso anno ha frequentato la quarta classe di Mezzolombardo, in Trentino, a mille metri di altezza, ha commosso tutta l’Italia, arrivando anche a Papa Francesco, che ieri ha voluto conoscere e incontrare quella bambina brillante, curiosa e amante della natura.

L’incontro

«Quando mi ha visto entrare mi ha subito riconosciuta - racconta Fiammetta ancora emozionata – è stata una mattina davvero ricca e diversa, non avrei mai immaginato che anche il Papa potesse sapere della mia avventura. Mi ha detto di aver incontrato Biden, il presidente degli Stati Uniti, poi l’ambasciatore indiano e dopo di lui io, mi ha chiamata “la regina di tutti i bambini”».

Entusiasmo e coccole

Affascinata dalle stanze in Vaticano, dalle Guardie Svizzere, Fiammetta, accompagnata dal padre e dalla madre, è stata accolta da tutti con grande entusiasmo e tante coccole. «Tutti sapevano chi fossi. Papa Francesco è molto simpatico, ha sempre la battuta pronta, siamo rimasti a parlare per circa 20 minuti, mi ha chiesto della scuola, della montagna e soprattutto voleva sapere qual è il segreto per studiare all’aria aperta, ma non c’è nessun segreto: io amo quei posti, sono casa mia».

Con le capre

Per Fiammetta fare lezione all’aria aperta è stata anche fonte di ispirazione, adora quei posti e quel lavoro: quando finiva di fare i compiti aiutava papà Massimiliano con le capre. Le piace studiare e la montagna le insegna ad adattarsi a ogni situazione, l’ha vissuta come una risorsa e non come un ostacolo. Anche oggi che frequenta la quinta elementare in presenza, appena ha un po’ di tempo libero, corre in montagna dal padre. «Il Papa non è mai stato in Val di Sole, l’ho invitato a venire da noi, così potrà vedere di persona quei posti bellissimi, certa che tutti i miei compaesani lo accoglieranno con tante feste e con lo stesso affetto con cui lui ha accolto me. Mi ha promesso che un giorno verrà”.

La sveglia, per tanti mesi ha suonato alle cinque del mattino, e prima del tramonto, le 19 circa, non si tornava a casa. «Studiare mi piace, ma mi piace tanto anche la montagna. Quest’estate sono stata da mia nonna ad Armungia, ho passato qualche giorno al mare e ad Aritzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata