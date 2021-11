Dal nonno al nipote: un’intera famiglia nella banda musicale  

«Quest’anno festeggio 50 anni nella banda e mio nipotino, che si chiama come me, ora entrerà a fare i corsi di propedeutica». Lo tiene in braccio come farebbe qualsiasi nonno, ma Marco Ferru, classe 1956, vede già il piccolo Marcolino con lo strumento in mano. Tra qualche giorno, all’ex meccanico dell’Arst in pensione, verrà tributata una festa nel giorno di “Santa Cecilia” (patrona dei musicisti) per celebrare il suo mezzo secolo nelle file della banda “Giuseppe Verdi che”, fondata nel 1895 e con i suoi 126 anni una delle più longeve d’Italia.

Lo strumento

Con il suo basso-tuba il 65enne è ormai da tempo uno dei pilastri dell’associazione culturale, ma tutta la famiglia Ferru ha, chi per un po’ di tempo e chi più a lungo, imparato a suonare uno strumento nella banda. Se si esclude la moglie Luisella Picciau, tutti i figli e ora anche il nipotino che a 5 anni sono entrati a suonare sin da bambini e hanno proseguito per anni.

«Ho iniziato da giovanissimo», racconta, «grazie ad un anziano componente della banda, tziu Peppeddu Marcis, che aveva radunato noi ragazzini per delle lezioni di solfeggio. È stato un amore a prima vista: quando ancora non sapevo suonare, mi portavano in giro per i paesi come una sorta di piccola mascotte. Era un bel gruppo di persone felici che mi ha aiutato a crescere».

I momenti più belli