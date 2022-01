Dal mercato estivo più ombre che luci 

Il più atteso era l'ex Roma e Genoa Kevin Strootman, arrivato in prestito gratuito dal Marsiglia, che si è anche accollato il 70% dello stipendio dell'olandese. Il cui contributo, fin qui, è stato deprimente: 10 presenze, quattro cartellini gialli e un nuovo intervento al ginocchio che lo terrà fermo fino a febbraio, eliminando anche l'ipotesi di una cessione a gennaio. Anche il sito specializzato Transfermarkt boccia il giocatore, la cui valutazione al momento del passaggio al Cagliari era di circa 5 milioni e ora è scesa a 3. Ci si aspettava di più anche dal brasiliano Dalbert, ma l'ex Inter, a oggi, è rimasto in un'aurea mediocrità, con 12 presenze anonime e i cinque cartellini gialli che gli faranno saltare la prima gara del 2022 per squalifica. Anche nel suo caso, calo della valutazione di mercato, passata da 4 a 2,5 milioni. Addirittura disastroso Caceres, che pure ha totalizzato 14 presenze, con un gol ma anche un cartellino rosso. Arrivato da svincolato il giorno prima della chiusura del mercato è stato anche il primo a lasciare Cagliari, con il connazionale Godin, dopo la gara persa con l'Udinese. Per lui il foglio di via dalla società, con cui ora tratta la risoluzione del contratto.

Il presidente Giulini si era detto sicuro: «Questo Cagliari è migliore di quello dello scorso anno». Diverso, invece, il parere del campo, che relega i rossoblù al penultimo posto e con già due allenatori a libro paga. E i flop sono arrivati soprattutto dai nomi più famosi, come quelli di Dalbert, Strootman e Caceres, mentre hanno sorpreso, in positivo, Grassi e Bellanova. Tra color che son sospesi Keita Baldé, mentre Radunovic e Altare non hanno certo spostato gli equilibri, per quanto il portiere sia stato protagonista nell'unico clean sheet stagionale del Cagliari.

Il mercato invernale è per tradizione quello chiamato “di riparazione”. E il Cagliari, da qui alle ore 20 del prossimo 31 gennaio, dovrà cercare di riparare agli errori commessi tra luglio e agosto. Un mercato al risparmio, con l'arrivo di otto volti nuovi, alla modica cifra di 100 mila euro (quelli dati all'Atalanta dopo l'esordio di Radunovic), che ha evitato collassi economici, ma che tecnicamente è stato un flop, come confermato insindacabilmente dalla classifica.

Le delusioni

Pollice su

Non un trionfo, ma Keita Baldé in qualche modo ha dato un suo aiuto alla causa: 15 presenze, 3 reti e 2 assist. Una valutazione passata da 8 a 7 milioni, qualche blackout di troppo e, adesso, la partenza per la Coppa d'Africa col Senegal. Ma il Cagliari lo aspetta, dando ancora fiducia a un giocatore che ha scommesso sul rossoblù, arrivando a costo zero dal Monaco. E dalla Francia (il Bordeaux) è arrivata anche una delle sorprese, l'Under 21 Bellanova, prestito con riscatto a 800mila euro, capace di trasformarsi in titolare fisso, giocando 13 partite e vedendo la sua valutazione salire da 800mila a 2 milioni di euro. Scende (da 4,5 a 2,5 milioni) quella di Grassi, che però ha superato le perplessità legate alle sue condizioni fisiche, prendendo possesso del centrocampo. Buon rincalzo di Cragno si è dimostrato Radunovic (2 presenze e 4 gol subiti, tutti all'esordio col Milan), mentre per Altare (3' finali col Venezia) la Serie A si è dimostrata un abito troppo largo.

