Dal giudice per lo schianto mortale 

Il motociclista ha avuto un concorso di responsabilità nell’esito infausto dell’incidente, al quale non era sopravvissuto. Ma il conducente del veicolo contro il quale la vittima si era schiantata aveva violato diverse articoli del codice stradale pur compiendo una sola manovra, e dunque a sua volta ha in carico la parte principale di una colpa dovuta, secondo quanto ritenuto dal pm, a «imprudenza, imperizia e negligenza».

Schianto e inchiesta

Esito delle indagini preliminari sull’incidente avvenuto il 23 giugno 2021 in via Nervi, nella zona industriale del Casic in territorio di Cagliari, a causa del quale aveva perso la vita il 48enne Alessandro Brughitta di Sestu: il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha chiesto il rinvio a giudizio dell’automobilista, il 23enne Matteo Cavallari di Settimo, che l’11 novembre si presenterà assieme al suo avvocato Francesco Mele davanti al giudice delle udienza preliminari Giuseppe Pintori per difendersi dall’accusa di omicidio stradale. Imputazione formulata al termine della ricostruzione investigativa della Polizia stradale e degli accertamenti tecnici eseguiti dall’ingegnere Francesco Marongiu, l’esperto nominato dalla Procura in seguito allo schianto tra lo scooterone Yamaha 400 condotto da Brughitta e la Renault Megane al cui volante si trovava Cavallari. L’impatto aveva fatto cadere sull’asfalto il motociclista, morto nonostante l’arrivo immediato dei vigili del fuoco e di due ambulanze inviate dal 118. Lo scontro si era verificato all’altezza dell’incrocio con via Delle Miniere.

Le violazioni

In base agli accertamenti svolti dagli investigatori, il magistrato inquirente ha contestato diverse violazioni di legge al giovane imputato, che in quel frangente non avrebbe attivato la freccia per avvertire chi seguiva dell’imminente svolta; non avrebbe dato preventivamente uno sguardo agli specchietti retrovisori; avrebbe invertito «repentinamente la marcia» nonostante a vietare la manovra fossero i cartelli presenti ai margini della strada e la doppia striscia continua che separa le due corsie; non avrebbe eseguito «alcuna manovra utile a evitare l’incidente». Così si era scontrato con il mezzo condotto da Brughitta, che arrivava da dietro e che a sua volta però non aveva mantenuto «strettamente» la destra, non aveva tenuto conto della presenza dell’incrocio e viaggiava a una velocità «non inferiore a 92 chilometri orari, notevolmente superiore al limite di 50» previsto in quel tratto.