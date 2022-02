«Dal cielo pioggia di bombe e morte» 

La pioggia di morte durò trenta interminabili minuti. Il bilancio delle vittime fu pesante perché i cagliaritani, che non erano preparati a un’incursione dal cielo, si precipitarono all’esterno delle loro abitazioni nella speranza di scampare agli ordigni. Una tragedia amplificata dalla superficialità nella realizzazione delle vie di fuga e di accesso ai rifugi antiaerei. La maggior parte dei caduti fu registrata a Stampace, in via Sant’Efisio, davanti al rifugio del vecchio carcere di Santa Restituta, dove una lapide ricorda quel triste evento. Davanti all’ingresso era stato eretto un muro che avrebbe dovuto avere il compito di favorire l'afflusso al rifugio, ma che ebbe esattamente l’effetto opposto impedendo a molti cagliaritani l’accesso.

L’inferno nei cieli del capoluogo iniziò alle 14,10, quando 105 aerei americani B-17 e Lightning P-38 bombardarono il quadrilatero tra viale Diaz, via Nuoro, via Barone Rossi e viale Bonaria, dirigendo poi verso Stampace e Castello.

Oggi, 79 anni fa, la città visse uno dei momenti più drammatici della sua storia. Nel pomeriggio una formazione di bombardieri americani sorvolò il cuore storico del capoluogo sganciando un carico di morte e desolazione. Un centinaio di cagliaritani (donne, anziani e bambini) morirono in quella tragica incursione, dilaniati dalle schegge degli spezzoni, micidiali ordigni realizzati con un pezzo di tubo di ferro, ghisa o acciaio riempito con polvere pirica o gelatina esplosiva e munito di miccia. Una strage indimenticata.

Un fiume di sangue

Il ricordo

Luciana Magistro, moglie del rimpianto partigiano Nino Garau, nel 1943 aveva 14 anni, ma ricorda come fosse oggi il terrore, la fuga e il dolore, che torna a galla con il pensiero della morte del padre, Vittorio Emanuele, ucciso dopo 11 giorni in via Roma in un altro attacco aereo. «Allora frequentavo la scuola media di via Goceano», ricorda. «Era l’ora di pranzo e con le mie compagne di classe avevo appena finito la lezione di educazione fisica nei campi sportivi del Terrapieno quando abbiamo sentito dal cielo arrivare il sibilo inquietante degli aerei americani. Non c’è stato alcun allarme antiaereo, ma solo delle violente esplosioni vicino a noi».

In un attimo si scatena il panico e il fuggi fuggi generale. «Per fortuna avevamo appena finito l’ora di lezione, siamo scappate e ci siamo rifugiate sotto una pensilina, vicino alle scalette che portano al campo sportivo».

“Cade una mamma”

Carlo Ciotti, ex candidato alla carica di sindaco, quel giorno. frequentava la prima elementare nella scuola di Santa Caterina, al bastione. La madre Anna, che lavorava da Incerpi in via Azuni, venne uccisa da un ordigno aereo.

In “Cade una mamma” ricorda con mestizia «Nonno Enrico all’uscita. Aveva gli occhi arrossati dal pianto e le labbra tremolanti. Non mi ha detto niente; mi ha solo preso per mano e con lui in silenzio ci siamo avviati verso casa. Quel pomeriggio, mentre io ero a scuola, era morta mia madre».

