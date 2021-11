Dal campo chiuso alle nuove baraccopoli 

Stando alle indagini in corso, chiusa Sa Corroncedda i problemi sono stati trasferiti in una decina di micro campi abusivi.

Il caso dell’ex campo nomadi di Sa Corroncedda continua ad attirare l’attenzione della Procura della Repubblica. Dopo la maxi inchiesta (almeno 15 denunciati dal Noe, fascicolo trasmesso alla Dda di Cagliari per competenza) su un traffico di rifiuti di dimensioni regionali e numerose altre indagini sugli aspetti ambientali, c’è una nuova attività che riguarda la lunga fase seguita al sequestro e alla chiusura (novembre 2019) del campo comunale. Il procuratore Gregorio Capasso si occupa delle vicende che hanno portato una consistente parte dei 250 ospiti del campo, in una decina di siti (Santa Mariedda, Sa Istrana, Pedres, Enas, Su Lizzu e Colcò) del tutto abusivi, dove, in sostanza (secondo l’ipotesi in via di verifica) si stanno ricreando le condizioni e il disastro ambientale e sociale di Sa Corroncedda.

Vivere nelle discarica

Per comprendere il senso della nuova attività, va ricordato che il gip di Tempio, Marco Contu, ordinò sequestro e sgombero dell’ex campo nomadi, perché bambini, donne, anziani e alcuni disabili, vivevano all’interno di una enorme discarica a cielo aperto, in spregio alle norme basilari dell’igiene pubblica.

Un caso politico

La delega d’indagine è stata assegnata alla Polizia locale di Olbia. I temi dell’inchiesta non sono quelli ambientali e amministrativi che riguardano ciascun appezzamento di terreno che ora ospita roulotte, prefabbricati e rifiuti, ma i fatti che hanno portato numerosi nuclei familiari (in tutto erano 39) a optare per l’acquisto di una superficie di poche migliaia di metri quadri, dove ora vivono. Gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Giovanni Mannoni, hanno acquisito documentazione negli uffici dell’assessorato comunale dei Servizi sociali. Inoltre sono stati sentiti in Procura i consiglieri comunali Davide Bacciu, Marco Piro e Tiziana Biscu, che nel giugno di quest’anno presentarono una interrogazione sui dieci micro campi abusivi.

La truffa

L’assessora Simonetta Lai e lo stesso sindaco Settimo Nizzi, si spesero personalmente e con appelli pubblici, per individuare una collocazione dignitosa ai nuclei familiari in uscita da Sa Corroncedda. Va detto che il reperimento di appartamenti si rivelò operazione molto difficile. Ai Rom, però, qualcuno spiegò che avrebbero potuto vivere in aperta campagna con allacci di acqua ed energia elettrica. In realtà, i campi sono abusivi e ora i pm stanno cercando di capire come sono nati.

