«Dal 28 via le mascherine all’aperto» 

Gli uomini del Cts hanno detto sì e il ministro della Salute non perde tempo: già ieri sera, dopo che gli scienziati dello stesso Comitato tecnico scientifico si erano detti favorevoli a eliminare l’obbligo di mascherine all’aperto, Roberto Speranza ha annunciato che l’Italia intera diventerà no mask lunedì prossimo, anche se c'era chi – nel Cts – chiedeva di rinviare tutto di una settimana, al 5 luglio. La decisione sulla riapertura delle discoteche, invece, non è arrivata, ma l’orientamento sembra essere un nuovo via dal primo luglio. Lunedì dunque l’Italia intera sarà “bianca” perché anche la Val d’Aosta, pur ultima, lascerà la fascia gialla. Resta l’obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto se ci sono assembramenti, come code, mercati e fiere, anche dopo il 28 giugno. Il Comitato raccomanda l'uso delle mascherine sui mezzi pubblici e per i soggetti fragili, negli ambienti sanitari e ospedalieri.

Contrari i medici sardi

Tutt’altro che felice, davanti alla decisione del Cts, Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio di analisi dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari-Monserrato: «Vincono le pressioni dei portatori di interesse e ragionamenti che non poggiano su basi scientifiche». All’altra Aou, quella di Sassari, sono rassegnati: «Basta», sospira Sergio Babudieri, direttore della Clinica di Malattie infettive, «con lo Stato che ci obbliga a non fare stupidaggini: ormai tutti sappiamo e dovremmo decidere al meglio da soli. Non ti vaccini? Prendi il Covid e contagia la tua famiglia. Non vuoi la mascherina o il distanziamento? Stesso risultato. È l’ora della responsabilità». Se, poi, si butta lì che si sta “ragionando” sulla riapertura delle discoteche, la risposta dei medici è: non scherziamo. «Si confondono i risultati della campagna di vaccinazione, che ha svuotato gli ospedali e ridotto il numero di morti, con la scomparsa del virus. Invece il SarsCov-2 circola e forma varianti sempre nuove». Ai sardi che faranno “la stagione” nelle strutture turistiche, Babudieri chiede prudenza: «L’estate scorsa si sono contagiati lì e hanno portato il Covid nei paesi in cui abitano. Fate la stagione vaccinati o rivedremo le scene di un anno fa».

«Decisione sbagliata»

Ferdinando Coghe “vendica” i ristoratori: «Non era necessario chiudere i ristoranti, bastavano distanziamenti e posti contingentati, invece li hanno serrati. Ora il Governo ci toglie le mascherine e forse apre le discoteche: uno schiaffo ai sacrifici dei ristoratori e di tutti». Il primario dell’Aou cagliaritana ricorda che «le pandemie hanno andamenti fluttuanti» e che il numero basso di vaccinati rende rischioso il clima da pericolo scampato: «Un pugile che piazza un buon colpo e poi abbassa la guardia, rischia di finire al tappeto. Chi ha avuto il Covid può essere immune, ma contagioso. C’è poco da ballare».

