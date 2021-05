Daje Mou, cambia la Roma  

Roma. Il contropiede dei Friedkin, con l'annuncio a sorpresa dell'arrivo di Mourinho come successore di Paulo Fonseca, da luglio e con contratto triennale, ha fatto il giro del mondo tra prime pagine virtuali e commenti di ogni tipo. E dal Portogallo, patria del tecnico, fanno sapere che quello tra Mourinho e la Roma sembra "un matrimonio perfetto", e trova spazio perfino il "Daje Roma" postato dal tecnico. Ora però Mourinho, reduce da tre esoneri consecutivi in Premier, dovrà ritrovare la strada delle vittorie, aggiungendo trofei alla sua bacheca personale che già ne contiene 25. Sulla voglia di tornare ad essere davvero lo Special One garantisce il diretto interessato: «Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto - ha spiegato - ho capito quanto sia alta l'ambizione di questa società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. Daje Roma". A ripensarci adesso vengono in mente le parole dette da Mou qualche giorno fa, quando ammise, dopo essere stato mandato via dal Tottenham, che pur continuando a provare dei sentimenti per l'Inter non avrebbe avuto problemi ad allenare un'altra squadra italiana. Detto fatto, visto che, tramite anche i buoni uffici del suo procuratore Jorge Mendes (in contatto con il manager giallorosso Tiago Pinto dai tempi del Benfica) ha trovato posto in quella Serie A in cui voleva tornare.

La cover

L'entusiasmo per questa nuova avventura lo ha dimostrato postando su Instagram la foto della nuova cover del suo telefonino, che ha gli stessi colori della Roma e le iniziali JM. Intanto la notizia del suo arrivo, oltre a scatenare l'entusiasmo del popolo giallorosso, ha fatto fare al club un balzo del +22% a Piazza Affari. Mentre personaggi della politica come Raggi e Zingaretti si felicitano con il club di Trigoria, servirà mettere a disposizione di Mourinho anche i calciatori giusti per il 4-2-3-1 che è il modulo preferito dal mago portoghese. Mou avrebbe già chiesto la conferma, oltre che di Zaniolo e Pellegrini, di Mkhitaryan (in scadenza di contratto) e Smalling, due elementi che ha già avuto modo di apprezzare ai tempi del Manchester United vincitore dell'Europa League nel 2017.

Ciao Fonseca

La squadra, intanto, gioca domani la semifinale di ritorno contro il Manchester United in una situazione surreale. In una giornata storica per il club, la società nel corso della mattinata aveva dato il benservito all’attuale allenatore portoghese con un comunicato affettuoso («non sarà più l’allenatore della Roma), nel quale – anche questa è una prima volta – sono comparse le parole di Fonseca: «Ho dato sempre il massimo per questo club e per questa città, che mi ha accolto benissimo». Due stagioni finite con sei gol presi all’Old Trafford e tre alla Sardegna Arena, con un altro portoghese al suo posto.

