Dai tifosi lettere d’amore 

Sedotti, illusi e sempre più scoraggiati. Non c’è proprio pace per i tifosi del Cagliari. tre partite sofferte fino al tonfo col Genoa e il dispiacere per l’esonero di Semplici e poi l’arrivo di Mazzarri, che ha indubbiamente dato qualcosa in più alla squadra al suo debutto in panchina contro la Lazio. Appena tre giorni dopo però, nonostante la chiamata a raccolta di tutti i tifosi alla Unipol Domus, un nuovo doloroso, pesante passo falso.

Lettera d’amore

“Caro, carissimo mio Cagliari, mia amata squadra, come in ogni partita dove sei presente, vesto maglia, sciarpa ed ogni indumento che riporti i nostri colori. Ti seguo ovunque per sostenerti, dimostrarti il mio affetto che non cesserà mai”, è la premessa di una lunga lettera scritta da Sergio del Centro Coordinamento Cagliari Club, un “qualunque tifoso rossoblù” come preferisce auto-definirsi. “Sai bene quanto, in questi anni, Tu abbia messo a dura prova il mio amore. Non me ne volere, ma noi siamo qualcosa di grande, siamo il Cagliari, la storia di una regione intera, un Popolo che subisce angherie da sempre in tutti i campi (non solo sportivi) Ora vorrei tornassimo grandi, insieme”, è la richiesta rivolta alla squadra, “ho visto molti giocatori piangere sulle nostre sconfitte, ma il loro destino è diverso dal nostro: nuova piazza, nuove avventure e forse un nuovo amore. Il tifoso quello vero, non ha questo privilegio: Ama nel bene e nel male, non si può cambiare un amore viscerale”, prosegue Sergio, “caro Cagliari, sei la mia vita e di me puoi fidarti ad occhi chiusi, perché io ci sarò sempre e ovunque. Mi aspetto già dalla gara di Napoli orgoglio e rispetto per i tifosi sparsi nel mondo e la Sardegna intera”. La lettera pubblicata nella pagina del Cagliari Club ha visto il consenso di numerosi tifosi rossoblu: «Rispecchia benissimo lo stato d’animo di tutti noi», il filo conduttore dei commenti.

Addetti ai lavori

La parola chiave, per chi il calcio lo commenta in tv, è «aspettare». Alessandro Bonan (Sky Sport) è ottimista: «Se c’è una cosa che sa fare Mazzarri è saper aggiustare e dare continuità alle squadre. La soluzione la troverà». La gara con l’Empoli non deve impensierire: «Un passo indietro si può anche spiegare con una condizione fisica che negli incontri ravvicinati viene meno». Domani il Napoli: «Può essere la partita che arriva nel momento giusto a differenza di chi pensa che sia la gara impossibile. Diamo tempo». Parere simile a quello di Marco Lollobrigida, conduttore di 90° Minuto (Rai): «Intanto avrei preso Mazzarri dalla preparazione estiva – esordisce – può essere l’uomo giusto per un progetto a lungo termine. Sa fare bene calcio, ha una grande voglia di riscatto, ha aggiunto sicurezza ai suoi punti deboli». Il tonfo con l’Empoli: «È una squadra che ha vinto 2 trasferte su 2, una contro la Juve. Non è una casualità, evidentemente dà il meglio di sé proprio fuori casa». Vietato scoraggiarsi: «Aspetterei almeno 3 partite per iniziare a giudicare la mano di Mazzarri. Col Napoli più che il risultato dipenderà l’atteggiamento».