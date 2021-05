Dai tablet alla droga, ragazzi nella trappola delle dipendenze 

Quasi 60 classi collegate simultaneamente per un totale di circa 1500 alunni in diretta da tutta la Sardegna. Sono i numeri del progetto, di respiro nazionale, “No dipendenze Day” partito dal Teatro moderno di Monserrato e arrivato in diverse scuole dell’Isola.

«“No dipendenze” nasce dieci anni fa», spiega Roberto Betocchi, ideatore del progetto, «facevamo prevenzione nelle scuole superiori, poi abbiamo allargato il discorso alle medie e infine dopo anni di esperienza abbiamo capito che era importante fare prevenzione con i più piccoli e così ecco i primi incontri di sensibilizzazione anche alle elementari. Adesso la novità è il coinvolgimento attivo dei bambini».

I disagi

Obiettivo dell’iniziativa sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno delle maggiori dipendenze che oggi catturano i giovani: fumo, tablet e smartphone, alcol, droga e gioco d’azzardo. «Le ricerche recenti indicano che gli adolescenti sono tre volte più sensibili degli adulti a sviluppare dipendenze, inclusa quella da glaming (il gioco d'azzardo on line) e internet», evidenzia il neuropsicofarmacologo Giovanni Biggio, «i giovani hanno degli stimoli emozionali elevatissimi e sono più vulnerabili, per esempio lo sono agli eventi negativi, basta pensare a quello che stanno vivendo in questo anno di pandemia».

Gli adulti

Un incontro rivolto non solo ai bambini e ai ragazzi, ma anche ai loro genitori, affinché non siano disarmati, ma pronti a intervenire davanti all’eventuale smarrimento dei propri figli. «I ragazzi in questo ultimo anno hanno sperimentato oltre il dovuto l’uso della rete e dei social e molti purtroppo ne sono rimasti intrappolati», rimarca Graziella Boi, psichiatra e direttrice salute mentale e dipendenze Ats Sud Sardegna, «la sofferenza della privazione in questo ultimo anno ha dato loro la stura per agire all’interno della propria camera».

La richiesta d’aiuto, in genere, arriva quando c’è il calo nel rendimento scolastico. «Nel rapporto genitori-figli non ci si conosce», dice la psicoterapeuta Maria Teresa Coradduzza, «spesso sembra che i genitori non riconoscano il loro ruolo e il proprio figlio come essere umano in crescita che ha bisogno di amore e protezione, ma anche di essere educato. Spesso scivolano nell’amicizia, invece della responsabilità del dire un no che mette i confini, soprattutto non dovrebbe mai mancare il dialogo».

Gli aiuti

Da tre anni l’impronta da cui parte il progetto è lo sport e diverse le linee guida su cui si lavora: prevenzione, rispetto, regole, salute, sicurezza, alimentazione. «Lavoro con i ragazzi da tantissimi anni», sottolinea il campione di nuoto Corrado Sorrentino, «in tutti questi anni c’è stata un’evoluzione notevole e ci sono state circostanze in cui ho avuto difficoltà prevalentemente con la dipendenza da cellulare da parte dei miei atleti. Durante le trasferte abbiamo delle regole, che ogni tanto tentano di trasgredire, a pranzo, colazione e cena niente smartphone in mano».

Sceneggiatore del progetto è l’attore cagliaritano Gianluca Medas, che sul palco del teatro ha lanciato una sfida ai bambini che hanno seguito, con grande interesse, la sua performance teatrale. «L’obiettivo è coinvolgere i bambini nella narrazione», spiega, «il tablet fa prendere coscienza alle persone dell’importanza dello stare assieme, non è un like che ci rende felici».

Il concorso nasce, però, come un pretesto e uno stimolo perché «si prenda coscienza dell’importanza delle comunità della nostra terra e dello stare insieme e quindi recuperare la dimensione umana, perché la tecnologia non può mai essere un fine, ma deve essere uno strumento», conclude Medas.

