Dai rubinetti sgorgano liquami 

Due famiglie sono costrette da più di una settimana a non poter utilizzare i servizi igienici delle loro abitazioni. Meglio tenere i rubinetti chiusi e, soprattutto, non tirare l’acqua del gabinetto: la rete idrica domestica è invasa da liquami provenienti dalla linea fognaria pubblica di corso Umberto che riemergono nei loro bagni. Aria irrespirabile. Un allarme igienico-sanitario per sette persone, segnalato più volte dalle famiglie a Comune di Decimomannu e Abbanoa che però non sono mai intervenuti.

L’allarme

«Il problema riguarda le abitazioni del piano terra e del primo piano», lamenta Giancarlo Uccheddu. «Da quello che sappiamo la linea fognaria della strada è tappata e, di conseguenza, l’acqua si riversa nel pozzetto del nostro cortile. I tubi domestici sono ora intasati da acqua sporca che ci impedisce di utilizzare servizi igienici (i water si intasano), docce, rubinetti e provoca inoltre problemi di umidità sui muri. Ho paura che l’acqua tossica stia anche invadendo le nostre tubature sotterranee». Per utilizzare i servizi igienici le famiglie sono costrette a spostarsi: «Più di una volta siamo dovuti andare a casa di mia madre, ad Assemini – continua Uccheddu -. Mi sono accorto che il nostro pozzetto era intasato nove giorni fa, ma probabilmente il problema è iniziato molto prima: il tubo ha iniziato a intasarsi e noi ce ne siamo accorti troppo tardi, quando ormai la rete era ormai invasa dai liquami».

Segnalazioni a vuoto

Giancarlo Uccheddu ha segnalato il problema ad Abbanoa e alla sindaca Anna Paola Marongiu: «Ma non abbiamo mai ricevuto risposte, l’unico venuto a farci visita è il consigliere comunale Alessandro Muroni che comunque da solo non può risolvere il problema». La prima segnalazione domenica 14 novembre: «Appena ho visto il nostro pozzetto invaso dai liquami, abbiamo inoltrato un messaggio alla sindaca che non ci ha risposto. Il giorno successivo un agente della polizia locale ha contattato Abbanoa: l’ente, tempestato di telefonate anche dai vicini di casa, ha promesso che sarebbe intervenuto non appena possibile, ma stiamo ancora aspettando. Venerdì abbiamo inoltrato richieste d’aiuto ufficiali con tanto di posta elettronica certificata ad Ats, Comune e Abbanoa. Nulla da fare. Nel frattempo la situazione sta degenerando e abbiamo paura che piova di nuovo».