Dai numeri l’istantanea  del periodo no 

Al minuto 89 nessuno, forse neanche i tifosi della Salernitana, poteva immaginare un esito diverso dalla vittoria del Cagliari. Una prestazione da non tramandare ai posteri, certo, ma in partite così conta solo il risultato. E con quella vittoria oggi i rossoblù non sarebbero ultimi e avrebbero potuto assorbire meglio i risultati delle dirette concorrenti. Invece, al 90', è arrivata la rete di Bonazzoli e il Cagliari si ritrova ancora ultimo con la sua lunga collezione di record negativi. A partire dai punti: 8 in 14 gare, meglio solo, nei campionati da 3 punti, di quanto fecero i rossoblù di Ulivieri, nella disgraziata stagione 1999-2000.

La lista nera

Attenzione, però, perché quel Cagliari giocava in una A a diciotto squadre. Quindi gli 8 punti di oggi sono un record nei tornei a 20 squadre. Allora, i 7 punti erano il frutto di altrettanti pareggi e sconfitte, senza successi. Tornando ai tornei con 20 club, la squadra di Mazzarri ha saputo far peggio della squadra che, nel 2005-06 dopo 14 partite aveva raccolto 9 punti e che era arrivata già al quarto allenatore, Sonetti, succeduto a Tesser, Arrigoni e Ballardini in una delle stagioni più effervescenti (eufemismo) della gestione celliniana. Quel Cagliari (una sola vittoria nel periodo preso in considerazione, guarda caso sempre contro la Sampdoria), si salvò cambiando marcia nel girone di ritorno e grazie alle 22 reti del suo cannoniere Suazo. L'unico successo, quindi, fa eguagliare il record negativo di vittorie, mentre le sconfitte (8) vengono superate solo dai 9 ko del Cagliari di Rastelli prima e Lopez poi (2017-18), che però aveva messo insieme 5 vittorie. Eguagliato invece il primato delle 8 sconfitte del 1998-99 (con Ventura, torneo a 18 squadre, bilanciato però da 4 vittorie) e del 2007-08, quello dell'incredibile salvezza firmata nel ritorno da Ballardini in panchina. Incrociando le dita, i rossoblù di oggi hanno fatto peggio di quelli dell'ultima retrocessione, nella stagione 2014-15, che dopo 14 partite avevano 11 punti, grazie a una vittoria in più e una sconfitta in meno.

Banda del buco

Bonazzoli è il 27° giocatore a fare gol contro il Cagliari, salito a 29 reti al passivo. Partendo ancora dalla stagione 1994-95 (la prima con i 3 punti per vittoria), solo la squadra neopromossa con Rastelli in panchina (2016-17) aveva fatto peggio, con 31 gol al passivo, ma quella stessa squadra aveva segnato 6 reti in più (22 contro 16) e, soprattutto, aveva messo già insieme 19 punti, con ben sei vittorie.