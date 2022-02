Dai fondi Covid alle barche in Gallura 

L’inchiesta della Procura di Asti, partita da alcune verifiche su procedure fallimentari, riguarda alcune società “rigenerate” con bilanci e documenti falsi (presentati anche a notai) che ne avrebbero attestato in modo fittizio l’ottimo stato di salute finanziario contabile. Le società con le carte truccate avrebbero poi chiesto e ottenuto risorse del Fondo di garanzia Covid per le aziende (quasi 400mila euro), finanziamenti ordinari da istituti di credito per un importo di quasi due milioni di euro e merce di vario tipo (non pagata secondo il pm) per un valore complessivo di quasi venti milioni di euro, ovviamente con pesantissimi danni per i fornitori. Secondo le Fiamme Gialle, parte delle risorse incamerate grazie alla truffa sarebbero state trasferite in Svizzera (dopo diversi passaggi in Bulgaria e Slovenia) e infine ricollocate in Italia perfettamente “pulite”. Per dieci delle 14 persone indagate è scattato l’arresto. Per quanto riguarda le imbarcazioni indicate nell’ordinanza di sequestro, le indagini hanno portato i finanzieri in Sardegna.

Caccia al tesoro delle Fiamme Gialle in Gallura: i finanzieri, dalle primissime ore di ieri, cercano i beni di una presunta organizzazione composta da 14 persone e che avrebbe truffato lo Stato, banche, aziende fornitrici e singoli privati utilizzando una serie di società fittizie attraverso le quali sono stati ottenuti illecitamente, a diverso titolo, oltre 21 milioni di euro. L’operazione, coordinata dalla Procura di Asti, è stata affidata al personale della Guardia di Finanza della città piemontese, che ha operato anche in Lombardia, Lazio e Sardegna. Sono stati eseguiti diversi arresti e il sequestro di conti correnti, immobili e beni di lusso (imbarcazioni) su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti.

L’imbarcazione

Una parte dell’attività è stata condotta dal personale della Guardia di Finanza di Olbia, coordinato dal capitano Carlo Lazzari. I finanzieri hanno trovato e sequestrato in un cantiere nautico della città gallurese un potente motoscafo (del valore di 300mila euro) che sarebbe intestato a uno dei principali indagati dell’operazione “Warranty”. I militari continuano a cercare altri beni in Gallura, si parla di almeno altre due imbarcazioni.

Aziende fantasma

La caccia

L’attenzione delle Fiamme Gialle di Olbia si sta concentrando sull’imprenditore lombardo Paolo Malvini. All’uomo non vengono contestati fatti avvenuti nella città gallurese e riferibili alla truffa in sé. Ma allo stesso tempo, l’imprenditore avrebbe scelto Olbia per trasferire beni che sarebbero il frutto della presunta truffa. I finanzieri hanno trovato ieri mattina in un cantiere nautico della zona industriale di Olbia il motoscafo che sarebbe nella disponibilità dell’imprenditore. Ma la caccia ai beni della presunta organizzazione nel mirino delle Fiamme Gialle continua.

