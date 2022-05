Dai Consorzi i ristori ai pastori 

Le domande istruite sono complessivamente121 in tutta la Sardegna, mentre le somme erogate dal Comitato sono riuscite a coprire circa il 10 per cento dei danni denunciati. «Nessuno è rimasto senza ristori da parte nostra». spiega il presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano, Gianni Maoddi. «È stata una scelta precisa voler dare un segnale e un aiuto concreto a tutti quelli che si sono rivolti a noi. E parliamo degli allevatori di tutta la Sardegna, danneggiati dagli incendi dell’estate scorsa». La piaga del fuoco è un’emergenza ma il fondo va in soccorso delle imprese per qualunque calamità. Esaurita questa prima fase, il Fondo di solidarietà istituito dal consorzio del pecorino romano resterà in piedi, come annunciato al momento della sua istituzione.

I soldi sono quelli del fondo di solidarietà permanente istituito dal cda del Consorzio del pecorino romano per aiutare i pastori in caso di bisogno. Gran parte è stato destinato proprio ai ristori post incendi, gestiti dal Comitato Emergenze che ha raccolto le donazioni da parte di aziende e privati, il contribuito delle tre Dop sarde e le generose donazioni dei consorzi di tanti altri formaggi italiani, dal Grana padano al Parmigiano reggiano, dal Gorgonzola al Provolone Valpadana. In campo una solidarietà sostenuta da tante sigle del settore, come Afidop e professionisti che si sono adoperati per costituire i l Comitato.

Oltre 200mila euro di ristori agli allevatori colpiti dagli incendi la scorsa estate. L’iniziativa, del Consorzio del pecorino romano, è frutto dell’impegno professionale e finanziario dei tre consorzi dei formaggi dop della Sardegna (Pecorino romano, Pecorino sardo e Fiore sardo), riuniti in un “Comitato emergenze” costituito con l’intento di alleviare i danni provocati dai roghi. Gli aiuti sono stati erogati a 121 aziende sarde, tante sono quelle che ne avevano fatto richiesta.

Obiettivo

I dati

Le domande istruite sono complessivamente121 in tutta la Sardegna, mentre le somme erogate dal Comitato sono riuscite a coprire circa il 10 per cento dei danni denunciati. «Nessuno è rimasto senza ristori da parte nostra». spiega il presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano, Gianni Maoddi. «È stata una scelta precisa voler dare un segnale e un aiuto concreto a tutti quelli che si sono rivolti a noi. E parliamo degli allevatori di tutta la Sardegna, danneggiati dagli incendi dell’estate scorsa». La piaga del fuoco è un’emergenza ma il fondo va in soccorso delle imprese per qualunque calamità. Esaurita questa prima fase, il Fondo di solidarietà istituito dal consorzio del pecorino romano resterà in piedi, come annunciato al momento della sua istituzione.

Come funziona il fondo

«Ogni anno destineremo una cifra a questo salvadanaio della solidarietà – aggiunge Maoddi – e naturalmente il Fondo resta aperto alle donazioni e ai contributi che chiunque vorrà dare. Abbiamo avuto una grande dimostrazione di solidarietà in questi mesi, con tante persone ed enti che hanno voluto fare la loro parte per portare un po’ di sollievo a questa situazione drammatica». Insomma il Comitato del pecorino romano vuole far sapere di essere «vicino al mondo dei pastori, siamo a loro complementari, e consapevoli dei problemi che affrontano ogni giorno. Il Fondo è un modo per dire che noi ci siamo, che siamo accanto a loro concretamente e continueremo a esserlo anche in futuro, con il comune obiettivo di tutelare e far crescere il comparto di cui, tutti insieme, facciamo parte», conclude Maoddi. Tutte le donazioni vengono convogliate, tramite bonifico sul conto corrente intestato al Comitato Emergenze dei Formaggi Dop di Sardegna (Iban IT88Y0101585340000070778336) aperto nella filiale del Banco di Sardegna di Macomer.

