Dai banchi dell’Aula al banco del bar 

Dieci anni da vicesindaco, otto fra i banchi dell’opposizione. Oggi Giancarlo Porcu, 55 anni, l’unico banco che ama è quello del suo chiosco sulla spiaggia di Cristoluaxedu, a Muravera «perché in questa politica non mi ci rivedo più, qua sul mare la vita ha tutto un altro sapore».

La carriera

Il primo incarico nel 2002, vicesindaco e assessore all’Agricoltura e all’ambiente con Gianfranco Piu. Poi ancora assessore dal 2007 al 2012 «e qui ho iniziato ad accorgermi che in tanti piuttosto che al bene del paese pensavano a curare il proprio orticello». La sconfitta alle elezioni da candidato sindaco contro Fernando Codonesu nel 2012 e quindi quella da candidato consigliere con record di preferenze (360) contro Sandro Porcu nel 2015.

La decisione

Otto anni nel complesso in opposizione per poi lo scorso anno decidere di non ricandidarsi («Nonostante tantissime richieste») per dedicare anima e corpo al chiosco sul mare di Muravera rilevato nel 2019: «Da una parte - dice - volevo staccare da una politica nella quale non mi riconoscevo più, quella fatta soprattutto di social e feste. Dall’altra ho deciso di concentrare le mie energie sul futuro occupazionale mio e della mia famiglia, in particolare delle mie figlie. Con un certo sforzo, dopo esperienze in società con altre persone a Costa Rei a partire dal 2015, ho acquistato uno stabilimento a Cristoluaxedu che era chiuso da tre anni. Stanno arrivando le prime soddisfazioni, questa stagione è andata bene. Sono contento di stare sul mare e son certo che questa attività avrà uno sviluppo importante».

Le riflessioni

Della vita del suo paese, in ogni caso, continua ad interessarsi «ma prendo le distanze sia dall’attuale maggioranza che dalla minoranza che ho comunque sostenuto alle scorse elezioni». Spiega di essere preoccupato per il futuro di Villaputzu: «Faccio un esempio - aggiunge Porcu che dal 2008 è anche il titolare di un bar in centro - serviva molta più attenzione per evitare la chiusura delle attività alle 23.30 come da ordinanza del sindaco, chi paga per i mancati incassi? Quest’anno non si sarebbero dovuti organizzare grandi eventi come il festival delle launeddas, manifestazioni che hanno portato alla formazione di assembramenti e al dilagare dei contagi. Occorreva pensarci prima, non dopo». Pandemia a parte «la gente si sta adagiando sull’assistenzialismo. Il sindaco? Bene l’idea del coinvolgimento dei cittadini però di concreto non è stato fatto ancora nulla». Non male neppure l’idea di un lungomare a Porto Corallo «ma è un sogno di difficile realizzazione».

Il futuro

Un presente, insomma, fatto di caffè, lettini e ombrelloni. In futuro però potrebbe di nuovo cedere al richiamo della politica: «Adesso sono sereno, in spiaggia ho trovato la mia dimensione. L’aria del mare mi aiuterà a fare le giuste riflessioni. Quello che mi manca è la vecchia e buona politica di un tempo non quella di oggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA