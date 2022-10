d’agostino  METTE IN SALVO la ferrini al 90’  

Ferrini 1

Li Punti 1

Ferrini (4-4-2) : Galasso; Cuccu, Boi, Mudu (21’ st Murgia), Pisano; Atzei (21’ st Cogoni), Aresu, D’Agostino, M. Argiolas; Camba, Podda (27’ st F. Argiolas, 40’ st Usai). In panchina Daga, Enardu, Sigismondo, Floris, Mele. Allenatore S. Pinna.

Li Punti (4-3-3) : Mannoni; R. Manca, Serna, Cardone, Ruiu; Val, Olmetto, Centeno (1’ st Piccione); Madeddu (1’ st Gueye, 36’ st Puggioni), Lemiechevsky, Oggiano (44’ st Viale). In panchina Sanna, G. Pinna, L. Manca, Garau, Poddighe. Allenatore Salis.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 12’ Oggiano, nella ripresa 45’ D’Agostino.

Note : espulso Ruiu al 15’ st per doppia ammonizione; ammoniti Centeno, D’Agostino, Cuccu, Serna, Boi, Galasso, M. Argiolas, Val, Viale; recupero 3’ pt-6’ st.

La Ferrini ci prova tutta la partita, trovando solo al 90’ il gol che nega al Li Punti la prima vittoria stagionale. I cagliaritani si scontrano con le parate del portiere ospite Mannoni, classe 2006 all’esordio, e proseguono nel periodo senza trovare i tre punti: sette giornate a secco.

Eurogol ospite

Prima grossa occasione per la Ferrini, al 9’ Matteo Argiolas scappa a sinistra e crossa basso per Podda, sul cui tiro una deviazione favorisce la respinta di Mannoni e sulla ribattuta l’attaccante è ancora murato. Dall’angolo di testa Aresu e palla alta. Il Li Punti segna alla prima chance: capolavoro di Oggiano, che da oltre venticinque metri con un destro all’angolino fulmina l’incolpevole Galasso. La Ferrini ci mette un po’ per reagire, al 24’ cross da sinistra e sponda di Podda per il tiro alto di Atzei contrastato da Mannoni. Poco dopo traversa di testa di D’Agostino su cross da sinistra, col centrocampista che al 32’ dopo un uno-due piazza col destro trovando la parata a terra di Mannoni. Portiere ospite impegnato anche al 39’, quando neutralizza un tiro di Matteo Argiolas.

Pari all’ultimo respiro

Neanche un minuto dall’inizio della ripresa e la Ferrini potrebbe pareggiare: su punizione di Matteo Argiolas sul secondo palo Camba devia ma non trova la porta. Al 12’ altro calcio piazzato di Matteo Argiolas, la palla passa e Mannoni smanaccia in angolo. All’ora di gioco secondo giallo a Ruiu, Li Punti che resta in dieci.

La formazione ospite riesce a reggere nella parte centrale della ripresa, sfiorando anche il raddoppio con Lemiechevsky che si invola sulla sinistra e trova l’opposizione fuori area di Galasso, ammonito per il fallo. Nell’ultimo quarto d’ora torna protagonista Mannoni, che al 33’ fa un miracolo su colpo di testa di Aresu mandando in corner. Dalla battuta sponda e il tocco di Camba è respinto quasi sulla linea da Cardone. Un minuto dopo altro colpo di testa di Camba e Mannoni blocca.

Pinna le prova tutte, con Boi centravanti aggiunto che al 43’ manda alto su un traversone con sponda. Il pressing della Ferrini porta al pari al 90’, con un bel cross di Usai appena entrato per il colpo di testa di D’Agostino. Sull’ultimo pallone ancora Camba alto, stavolta su palla messa al centro da Cuccu.

Riccardo Spignesi

