Dagli orari di lavoro ai lampioni spenti Le idee anti-rincari dei sindaci sardi 

Omar Hassan, sindaco di Modolo, pensa invece ai fondi dell’emergenza Covid. «Risorse che abbiamo ricevuto dal governo e che non sono state interamente spese. Abbiamo circa 10mila euro e, invece di restituirle, vorremmo impiegarle per aiutare le famiglie in difficoltà ad abbattere il costo delle bollette». La sua proposta, spiega, «è ancora in fase istruttoria», ma intanto, «abbiamo dovuto accantonare risorse per eventuali ulteriori aumenti e preso decisioni antipatiche, pur condivise con i cittadini».

Nel centro del Sarrabus, poco più di 5mila abitanti, il caro energia ha fatto salire la bolletta elettrica da 70mila a 150mila euro per bimestre. Una mazzata arrivata (in proporzione) in tutti i comuni, e che sta lasciando al verde molte amministrazioni municipali della Sardegna, quelle che oggi rischiano di non riuscire a chiudere il bilancio 2022 e di non poter approvare il bilancio di previsione del 2023. «Io ci riuscirò soltanto se mi permetteranno di utilizzare i soldi della tassa di soggiorno, fondi che non si potrebbero spendere per pagare le bollette. Ho chiesto all’Anci che si faccia portavoce di questa mia richiesta. Se mi lasciano i soldi posso tappare la falla, altrimenti ce li dovrà dare la Regione». Salvatore Piu allarga le braccia. «Se avremo i soldi pagheremo la bolletta, in caso contrario siamo costretti a tagliare i servizi, anche quelli più importanti come la mensa e il trasporto scolastico».

Il sindaco di Muravera Salvatore Piu è pronto a firmare l’ordinanza che taglia l’illuminazione nelle vie («Resteranno accesi un lampione sì e due no»), intanto pensa all’anticipo di un’ora dell’orario di ingresso dei dipendenti degli uffici pubblici («Si entra e si esce con la luce naturale») e si dispone a parlare coi dirigenti delle scuole, «per invitarli al risparmio nei consumi».

Le regole in emergenza

Nel centro del Sarrabus, poco più di 5mila abitanti, il caro energia ha fatto salire la bolletta elettrica da 70mila a 150mila euro per bimestre. Una mazzata arrivata (in proporzione) in tutti i comuni, e che sta lasciando al verde molte amministrazioni municipali della Sardegna, quelle che oggi rischiano di non riuscire a chiudere il bilancio 2022 e di non poter approvare il bilancio di previsione del 2023. «Io ci riuscirò soltanto se mi permetteranno di utilizzare i soldi della tassa di soggiorno, fondi che non si potrebbero spendere per pagare le bollette. Ho chiesto all’Anci che si faccia portavoce di questa mia richiesta. Se mi lasciano i soldi posso tappare la falla, altrimenti ce li dovrà dare la Regione». Salvatore Piu allarga le braccia. «Se avremo i soldi pagheremo la bolletta, in caso contrario siamo costretti a tagliare i servizi, anche quelli più importanti come la mensa e il trasporto scolastico».

I fondi della pandemia

Omar Hassan, sindaco di Modolo, pensa invece ai fondi dell’emergenza Covid. «Risorse che abbiamo ricevuto dal governo e che non sono state interamente spese. Abbiamo circa 10mila euro e, invece di restituirle, vorremmo impiegarle per aiutare le famiglie in difficoltà ad abbattere il costo delle bollette». La sua proposta, spiega, «è ancora in fase istruttoria», ma intanto, «abbiamo dovuto accantonare risorse per eventuali ulteriori aumenti e preso decisioni antipatiche, pur condivise con i cittadini».

Gli addobbi casalinghi

Niente luminarie natalizie. «Risparmieremo così circa 10mila euro, ma per cementare il sentimento di comunità in questo momento di crisi stiamo disponendo un concorso, con un montepremi di mille euro, per i più belli addobbi natalizi visibili dalla strada». Gli aumenti in bolletta, «nonostante l’illuminazione pubblica a led e il fotovoltaico», pesano 13mila euro. «Costi che, per un bilancio di 500mila euro com’è il nostro, valgono molti soldi».

I caloriferi accesi

A Fonni, come in tanti altri comuni di montagna, fa paura l’aumento dei costi del riscaldamento. «È la nostra preoccupazione», dice la sindaca Daniela Falconi. «Tutto sommato, finora siamo riusciti ad affrontare i rincari dell’energia, ma da qui ai prossimi mesi dovremo affrontare la spesa per il gasolio». Nelle scuole, e in tutti gli edifici pubblici, i caloriferi saranno accesi dalla prossima settimana, una spesa che in passato era di circa 70mila euro all’anno e che oggi risentirà dei forti aumenti.

Il peso dell’incertezza

«È il sentimento di incertezza che non ci fa stare tranquilli», spiega la sindaca di Fonni. Un’incertezza che pesa come un macigno anche nella programmazione, ed è ciò che in tanti comuni rischia di bloccare il via libera al bilancio di previsione. «Anche perché il bilancio va chiuso stanziando più o meno le risorse dell’anno scorso. Quindi, come fai a prevedere per l’anno prossimo una somma se poi sarà in media il 60, 70% in più? Per questo il rischio è che si debba arrivare a tagliare i servizi o, cosa peggiore, ad aumentare le tasse».

Il risparmio svanito

Va detto che, dai centri più piccoli alle città, il salasso del caro-energia è stato in parte contenuto dall’efficientamento energetico degli edifici pubblici. «Peccato che tutte le risorse risparmiate le abbiamo dovute utilizzare per pagare i costi triplicati delle bollette», avvisa Alessandro Pireddu, sindaco di Senorbì. C’è poi chi ha potuto contare sul paracadute del prezzo bloccato. «L’abbiamo avuto fino a ottobre e per questo abbiamo sofferto meno di molti altri comuni», spiega Maria Anna Camedda, sindaca di Baradili, il paese più piccolo dell’Isola (79 abitanti). «Adesso però ci aspettano rincari non più sostenibili, il doppio rispetto alla spesa dell’anno scorso». Da 15mila euro a 36mila, la stima.

Un solo caseggiato

Per contenere al massimo i costi, a Baunei il sindaco Stefano Monni sta pensando di accorpare tutte le classi della scuola primaria nel caseggiato delle Medie. «Dobbiamo contenere al massimo le spese», spiega. «Basti dire che ad aprile abbiamo pagato lo stesso importo di tutto il 2021».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata