Dagli esami universitari al teatro 

Tutto nasce dall’idea di un ragazzo di 22 anni, Federico Saba, diploma al liceo Pitagora in tasca e studi in Giurisprudenza in corso. «Oltre a studiare e dare esami, mi serviva un impegno che mi facesse staccare dalla solita routine e dalle difficoltà del momento», racconta, ricordando il periodo di emergenza Covid.

L’avventura è partita oltre un anno fa, dopo i lockdown a intermittenza che hanno frenato la vita sociale in tutto il mondo. Ora quel gruppo di ragazzi di Selargius - studenti di giorno ma ballerini, cantanti e attori per passione - è pronto al debutto nel teatro Sì ‘e Boi, lo spazio culturale più ambito della città. Con uno spettacolo dedicato agli anni ’80, e un messaggio di speranza dedicato ai giovani.

L’idea

Da qui la proposta di un progetto musicale ad un gruppo di amici che poi - con il passaparola - si è allargato a tanti altri giovani selargini ma anche a ragazzi che arrivano da Monserrato, Quartucciu, Settimo, Sinnai e Pirri. Tutti studenti con un’età compresa fra i 18 e 25 anni. «Praticamente rappresentiamo tutte le facoltà dell’Ateneo di Cagliari, di giorno si studia e la sera ci incontriamo per le prove», dice il 22enne.

I figli di Thalia

Trenta ragazzi con la passione per lo spettacolo. «La cosa bella di questo progetto è che in questi mesi abbiamo potuto sperimentare un po’ tutto: ci siamo cimentati come ballerini, scrittori di sceneggiature, attori, cantanti». La loro casa da ormai un anno è il teatro dell’oratorio dei salesiani, in via don Bosco, lì dove nascono le idee sugli spettacoli da portare in scena e si concentrano le prove. Lì nasce anche l’idea del nome da dare alla compagnia: “I figli di Thalia”, la musa greca dell’arte, della danza e del canto che ispira il gruppo di ragazzi.

E lo spettacolo del debutto è tutto targato “I figli di Thalia”. «Pensato e scritto da noi in ogni minimo dettaglio», racconta il ragazzo. “Sognando gli anni ’80”, titolo che riporta ad un periodo storico che la loro generazione non ha vissuto. «Il protagonista è Nicolò, un ragazzo che torna da Parigi dopo la delusione per non essere entrato in un’importante accademia di recitazione», anticipa. «Ma grazie al racconto di uno zio sulla sua esperienza negli anni ’80, riesce ad entrare in una sorta di sogno con tutta la sua classe. E sarà proprio questo sogno ad indicargli la strada da seguire dopo il diploma».

Il debutto nel teatro di Sì ‘e Boi è ormai alle porte: il 4 dicembre, con la prevendita dei biglietti che parte proprio oggi. «Il messaggio che vogliamo trasmettere è nei confronti dei giovani, far capire che nonostante le difficoltà del periodo storico che viviamo nulla è perduto: i giovani hanno un futuro, tutto da costruire e migliorare. E noi, nel nostro piccolo, ne siamo l’esempio».

Emozionati per l’esordio nella loro città, e con l’ambizione di fare carriera nel mondo dello spettacolo oltre in confini di Selargius. «Il nostro sogno è poterci esibire nei grandi palchi di tutta l’Isola, per ora l’importante è divertirci e far divertire», conclude il ragazzo.

