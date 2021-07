Da Wembley a Sanluri: 32 casi 

Dagli spalti di Wembley dove hanno gioito per il trionfo azzurro agli Europei di calcio alle loro camere di adolescenti nelle strade di Sanluri. Quindici ragazzi tra i 16 e i 18 anni sono all’origine del focolaio isolato nelle ultime ore nella cittadina del Medio Campidano dove si contano 32 positivi. Dopo aver tifato per la nazionale nello storico stadio londinese la comitiva ha trascorso qualche giorno nel Regno Unito prima di fare rientro a casa, in Sardegna. Qui hanno manifestato i primi sintomi e contagiato alcuni componenti delle rispettive famiglie, genitori prima di tutto.

I dati

Si tratta di uno dei campanelli d’allarme che nell’ultima settimana hanno preso a squillare nel Medio Campidano spingendo le autorità sanitarie e i rappresentanti delle istituzioni a fare appello ai cittadini affinché non abbassino la guardia. «Oltre al focolaio di Sanluri c’è massima attenzione per Serrenti dove sono state isolate otto varianti e ci sono due focolai originati in un call center e in un campo scuola - racconta il direttore del settore Igiene Pubblica dell’azienda sanitaria Antonello Frailis -. Al momento nel Medio Campidano abbiamo 340 persone in quarantena e 32 nuovi positivi solo oggi, ma il dato è ovviamente in costante aggiornamento». Oltre ai casi di Sanluri e Serrenti – dove l’attenzione è massima – desta preoccupazione la situazione di due famiglie di San Gavino rientrate di recente da un viaggio in Spagna e in Inghilterra: i contagiati in tutto sono 10. A Guspini, invece, i positivi attualmente confermati sono 3.

L’appello

Un elemento accomuna tutte le persone contagiate dal virus negli ultimi giorni: nessuno ha completato la vaccinazione, alcuni hanno ricevuto solo la prima dose, la maggior parte neppure una. Per questo Frailis insiste nel porre l’accento sull’importanza della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19: «É l’unica arma in nostro possesso, insieme al rispetto delle norme anti contagio che dobbiamo continuare ad applicare. È indispensabile che tutti si sottopongano al vaccino per poterci lasciare questa terribile esperienza alle spalle».

L’Ats del Medio Campidano segue ovviamente con molta attenzione l’evolversi della situazione: fin dai primi momenti è stato avviato il tracciamento dei contatti e le persone a rischio sono state individuate e messe in quarantena in attesa dell’esito del tampone. Indispensabile – sottolineano dagli uffici dell’Igiene pubblica – mantenere tutte le regole seguite finora ed evitare le situazioni più a rischio. La pandemia, purtroppo, non è finita.

