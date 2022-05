Da Washington a Santu Predu 

La storia di Lilly Nelson ha tutti gli ingredienti delle più romantiche sceneggiature: amore, amicizia e quel pizzico di follia senza cui niente avrebbe inizio. E lei, Lilly, è la protagonista per cui è impossibile non tifare: ventisettenne americana di Washington D.C., tre anni fa, dopo aver conosciuto Francesco (nuorese negli Stati Uniti per un master) decide di lasciare tutto - casa, famiglia e lavoro - e trasferirsi in Sardegna. E ora insegna inglese, con Maura Fancello, in laboratori per ragazzi a Santu Predu, quartiere nel cuore della Nuoro più antica e più vera e oggi multietnico. Vi risiedono diversi stranieri, tra questi la francese Christine Delogu che con la madre ha percorso a ritroso il viaggio del padre emigrato Oltralpe per aprire un bar davanti alla chiesa del Rosario.

Per amore

«Ho sempre desiderato vedere il mondo ma ancora non avevo fatto tanti viaggi nella mia vita - racconta – Francesco mi ha detto Sei giovane, vieni con me, prova! Se non funziona puoi sempre tornare indietro e fare quello che vuoi ». E così, «troppo innamorata» come lei stessa dice, lo ha seguito. Quando si dice che l’amore non ha confini.

Dopo appena due mesi di conoscenza con lui, la famiglia ha pensato fosse andata fuori di testa decidendo di abbandonare il suo lavoro da infermiera e partire. «Quando sono arrivata a Nuoro sapevo dire solo Ciao! - spiega - non è stato facile. Come quando sei piccolo e stai imparando una lingua da zero: per me è stata un’esperienza, ma anche una fortuna perché ho iniziato a parlare l’italiano ascoltando la gente del posto».

Ed è proprio vivere in prima persona le difficoltà legate all’apprendimento di una lingua diversa dalla propria che ha portato Lilly e Maura (conosciuta in contemporanea a Francesco perché frequentanti lo stesso corso) a elaborare l’idea che le vede oggi lavorare insieme: «Non è sufficiente studiare le regole grammaticali o memorizzare delle parole – aggiunge Lilly – Bisogna imparare come funziona quella lingua, sia dal punto di vista verbale che non verbale».