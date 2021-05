Da Venezia si vede Milano  

Sassari. «I ragazzi si meritavano gara-cinque», lo ha detto Gianmarco Pozzecco a fine partita avvicinandosi sorridente alla postazione dei giornalisti. E “bella” sia, stasera alle 21 al Taliercio (diretta su Rai Sport) per la sfida più incerta ed emozionante non solo di questi quarti scudetto, ma delle ultime tre stagioni. Chi vince sfida Milano in semifinale.

Venezia è leggermente favorita: da gara-cinque della finale per il tricolore 2019 ha sempre vinto sul proprio campo, ci fosse o no il pubblico. Sei successi di fila.

Anche i precedenti di altre squadre indicano che è quasi impossibile vincere in trasferta dopo avere rimontato dallo 0-2. Nelle 34 precedenti occasioni ci è riuscita soltanto Pesaro, nel 2012 col colpaccio contro Cantù. Curiosità: in quella Pesaro giocavano due che sarebbero diventati biancoblù: James White e Tau Lydeka. Cosa attendersi in un match dove le difese diventeranno ancora più spigolose?

Venezia

Coach De Raffaele può ruotare ancora i suoi stranieri. Ne ha utilizzati otto. L'impressione è che confermi il roccioso centro Vidmar che ha dato parecchio fastidio a Bilan. Probabile che ci sia ancora l'ex biancoblù Jerrells, che con 14 punti (4/9 da tre) è stato il migliore realizzatore dei suoi. Resta da vedere se lascerà ancora fuori la guardia Clark e l'alapivot Fotu o a sorpresa inserirà uno dei due al posto di Stone o Daye, anche se appare improbabile che si privi di un giocatore utilissimo tatticamente come Stone o rinunci al talento di Daye, capace di incidere in una gara al di fuori degli schemi.

Sicuramente Venezia punterà su un avvio più deciso. Finora in quattro partite la Reyer è finita malamente sotto tre volte: solo in gara-due ha limitato i danni (-3). L'altra mossa prevedibile è una marcatura asfissiante e dura su Bendzius, per cercare di limitarlo come nelle due partite del Taliercio.

Sassari

Se Venezia ha ruotato 13 giocatori, col quattordicesimo Campogrande utilizzato solo qualche minuto, coach Pozzecco ha distribuito lo sforzo su nove elementi. Potrebbe esserci qualche minuto per Chessa e Gandini visto che si faranno sentire le fatiche della sesta partita in 11 giorni, compresa l'ultima della stagione regolare.

Giocatori chiave. Bendzius anzitutto: 2/19 da tre nelle sconfitte, 9/18 nelle vittorie. Non che non sappia rendersi utile anche in avvicinamento a canestro, ma è quando perfora la retina dalla grande distanza che diventa devastante. Occorre poi una prova di Bilan e Burnel all'altezza o almeno vicina al loro elevatissimo standard. Certo, su Bilan viene effettuata una staffetta difensiva e molto dipende anche dall'arbitraggio, ma occorrono i suoi punti. Se poi Katic riuscirà a essere nuovamente ficcante in attacco, la Dinamo può davvero fare il colpaccio.

