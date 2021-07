Da tutta l’Isola per San Costantino 

I tre giorni più intensi dell’anno sono arrivati. Da domani Sedilo sarà avvolto nelle magiche atmosfere della festa dedicata a San Costantino. Purtroppo per il secondo anno di fila il Covid blocca l’Ardia. Resta viva la grande devozione con le messe e le celebrazioni, e ci si prepara ad accogliere i fedeli che anche lo scorso anno non avevano rinunciato a raggiungere il santuario. Chi per sciogliere un voto, chi per chiedere una grazia al Santo guerriero venerato in tutta l’Isola.

Assembramenti e traffico

Dal Comune sono state emanate due ordinanze che disciplinano il traffico veicolare da domani a mercoledì 7 e poi per l’ottava sabato 17 e domenica 18, data in cui si sarebbe dovuta correre l’Ardia a piedi. Indicazioni inoltre alla parrocchia sulla gestione del flusso di fedeli. Il primo cittadino Salvatore Pes, vista la comunicazione del parroco don Battista Mongili sul programma delle celebrazioni in onore di San Costantino, ha firmato il documento che ordina che la parrocchia San Giovanni Battista di Sedilo, rappresentata dal parroco, garantisca lo svolgimento delle celebrazioni secondo le normative legate all’emergenza sanitaria. «In particolare – si legge nel documento – dovrà assicurare il rispetto del divieto di assembramento e delle misure di distanziamento interpersonale di sicurezza». Si dovrà inoltre garantire la presenza del servizio medico e di pronto soccorso e il servizio parcheggi all’interno dei chiusi di proprietà della chiesa e dell’associazione Santu Antnu e di eventuali privati. I barracelli dovranno invece garantire il servizio antincendio. È stato il responsabile amministrativo Alfredo Mameli a firmare l’ordinanza che regolamenta il traffico veicolare.

I divieti

Dalle 8 di domani alle 13 di mercoledì, e poi dalle 15 di sabato 17 sino alle 13 dell’indomani, è vietata la sosta lungo la strada per San Costantino, dall’incrocio con viale Martiri della Libertà sino a Su Portale (il cancello di ingresso al santuario). Sosta vietata anche nella strada panoramica dall’ingresso al santuario sino all’inizio della strada di Su Pranu. Circolazione vietata per i veicoli all’interno del santuario e nel tratto di strada da Su Frontigheddu fino al cavalcavia Tramatza e nella strada Padru Intro. «La piazza antistante il portone d'ingresso al santuario deve essere sgombra da qualunque ostacolo, automezzi compresi, in modo che non vi sia intralcio all'accesso dei pellegrini al santuario».

