Da studente a prof:  scuola fondamentale per i ragazzi sardi 

A giugno del 2021 era seduto sui banchi del “Giuseppe Dessì” di Muravera (istituto agrario e professionale con sede principale a Villaputzu). Da dieci giorni Danilo Demontis, 19 anni è ritornato in classe per sedersi dall'altra parte dell'aula: dietro la cattedra. Professore di economia e di tecniche di allevamento, è fra i più giovani docenti delle superiori di tutta Italia.

Nato e cresciuto a Escalaplano, si è diplomato col massimo dei voti e si è iscritto in scienze e tecnologie agrarie all'università di Sassari. In un anno ha già superato gli esami, dieci, con tutti trenta o quasi: «In matematica – precisa – ho preso 29». Tra un esame e l'altro, per non farsi mancare nulla, ha conseguito in un'altra università i crediti di formazione necessari (Cfu) per poter insegnare. Non solo: ha perfezionato l'inglese,

Insomma, non è vero che i giovani di oggi non hanno voglia di fare nulla.

«No, non è vero. È importante porsi sempre un obiettivo, non stare mai fermi, aprire la mente. In questo senso io, oltre a l'università a Sassari e insegnare a Muravera, sto già frequentando un Erasmus in Spagna».

Restiamo a Muravera. Come l'hanno accolta i colleghi insegnanti?