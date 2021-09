«Da sfavorito dico: attenti, alle Comunali tutto può accadere» 

«Vinceremo noi, perché nonostante non ci abbia voluto nessuno, entreremo in Consiglio». Carlo Pahler, 38 anni, editore di Unica Radio, con la sua Serramanna Futura è pronto a sfidare Gigi Piano e Gabriele Littera per la fascia da sindaco. «So di non essere il favorito, ma non scordiamoci Maria Porceddu: nessuno credeva potesse accadere ma è diventata sindaca».

Ha completato la lista?

«Solo la parte femminile».

Qualche nome?

«Meglio di no, qualcuno è stato chiamato dagli avversari».

Quanti uscenti?

«Nessuno, tranne me sono tutti volti nuovi».

Diceva di lavorare a una lista dalle larghe intese.

«È vero, con la vecchia Rifondazione, i socialisti, parte del Pd, Unidos e il centrodestra».

Chi le è rimasto?

«Tutti tranne la destra che ora sta con Piano».

Anche il Pd appoggia ufficialmente Piano.

«A Serramanna il Pd è diviso in tre parti: una con Murgia che sostiene Littera, una con Piano e una con me».

Chi sta con lei?

«Consalvo Atzori e Gianfranco Farris, per esempio, stanno con me».

Di quanti voti ha bisogno per vincere?

«Intorno ai duemila».

Alle ultime Comunali ha avuto 153 preferenze, come farà a rimediare?

«Crediamo che tanti, stanchi della situazione attuale, scelgano noi come voto di protesta».

Chi teme di più?

«Nessun timore. Il nostro compito è mantenere un presidio democratico».

Quindi non crede di poter vincere?

«Tutto può succedere».

Un aggettivo per Gigi Piano.

«Democristiano, non prende posizione».

Uno per Gabriele Littera.

«Un giovane anziano, rappresenta la vecchia politica».

Uno per l’ex sindaco Murgia di cui è stato un infaticabile oppositore.

«Giardiniere, tagliava le piante anziché fare il sindaco».

È stato la spina nel fianco della maggioranza.

«Ho fatto il mio lavoro con dedizione».

Iperattivo: 120 richieste di accesso agli atti in un anno.

«E nel frattempo riuscivo anche a fare altre cose nella mia vita».

Dicono sia un rompiscatole.

«Questo è vero. Non vedo alternative per interpretare il ruolo dell’opposizione».

Litiga con tutti.

«In realtà discuto, prendo posizione e la argomento».

Chi ha fatto cadere Murgia, la maggioranza o l’opposizione?

«È stata una scelta condivisa, un risultato ottenuto grazie all’appoggio determinante della maggioranza. Ci sono state diverse riunioni, presenti anche Gigi Piano, Valter Mancosu, Marcello Frongia e Andrea Lasio».

Le priorità per il futuro di Serramanna.

«Affidare il servizio idrico a una società in house, migliorare la toponomastica e la viabilità rurale, risolvere tutti i contenziosi del Comune e attivare le opere pubbliche incompiute».

I settori dai quali ripartire.

«L’agricoltura, i servizi ai cittadini e la scuola».

Favorevole alla Provincia del Medio Campidano?

«Lo sarei se sapessi quali funzioni avrà. I cittadini si sono già espressi».

Tra Piano e Littera chi voterebbe?

«Mi asterrei».

