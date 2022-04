Da quel Cagliari-Genoa è tutta un’altra storia Adesso vale la salvezza 

Un precampionato nel mirino, un mercato rimasto in bilico fino all'ultimo giorno e la partenza ad handicap, con un Cagliari che, alla prima giornata, rischia il ko casalingo con un derelitto Spezia, sbarcato in Sardegna con appena 13 giocatori: sotto 0-2, ci pensa il solito Joao Pedro a evitare il disastro. Ma quel 2-2 è il primo scricchiolio, cui segue il 4-1 di San Siro contro il Milan, tutto nei primi 45 minuti e quasi senza colpo ferire. Un Cagliari ancora in costruzione, ma che evidenzia già i limiti di organico e di tenuta fisica, con i crolli costanti dopo la prima ora di gioco.

Stranezze del calendario asimmetrico. Tra andata e ritorno quasi un campionato, perché Cagliari-Genoa si giocò il 12 settembre, terza giornata, quando le squadre erano ancora dei cantieri a cielo aperto e nessuno poteva pensare di mettere già al rogo l'allenatore. Non al Cagliari, dove quel 12 settembre la sconfitta contro il Genoa costò la panchina a Leonardo Semplici, il tecnico cui, appena pochi mesi prima, era legata una delle più incredibili salvezze nella storia rossoblù. Non al Cagliari, perché quella panchina mai davvero troppo salda era destinata a saltare ai primi rovesci. Questione di una fiducia mai conquistata, neanche dopo la salvezza miracolosa. Tanto è vero che la società era andata a caccia di Ivan Juric. Ma il tecnico croato aveva preferito il fascino granata del Toro. E allora, più per necessità che per scelta, fiducia a Semplici. Ma per quanto?

Domenica a Marassi ci si gioca tutto. Da una parte il Genoa, reduce da tre sconfitte di fila e ancorato a quota 22 punti, che può solo puntare alla vittoria. Dall'altra un Cagliari che, dopo l'1-0 al Sassuolo, ha tra i piedi un match-point che potrebbe chiudere il discorso salvezza o quasi.

Chi si rivede

Stranezze del calendario asimmetrico. Tra andata e ritorno quasi un campionato, perché Cagliari-Genoa si giocò il 12 settembre, terza giornata, quando le squadre erano ancora dei cantieri a cielo aperto e nessuno poteva pensare di mettere già al rogo l'allenatore. Non al Cagliari, dove quel 12 settembre la sconfitta contro il Genoa costò la panchina a Leonardo Semplici, il tecnico cui, appena pochi mesi prima, era legata una delle più incredibili salvezze nella storia rossoblù. Non al Cagliari, perché quella panchina mai davvero troppo salda era destinata a saltare ai primi rovesci. Questione di una fiducia mai conquistata, neanche dopo la salvezza miracolosa. Tanto è vero che la società era andata a caccia di Ivan Juric. Ma il tecnico croato aveva preferito il fascino granata del Toro. E allora, più per necessità che per scelta, fiducia a Semplici. Ma per quanto?

Dalle stelle alle stalle

Un precampionato nel mirino, un mercato rimasto in bilico fino all'ultimo giorno e la partenza ad handicap, con un Cagliari che, alla prima giornata, rischia il ko casalingo con un derelitto Spezia, sbarcato in Sardegna con appena 13 giocatori: sotto 0-2, ci pensa il solito Joao Pedro a evitare il disastro. Ma quel 2-2 è il primo scricchiolio, cui segue il 4-1 di San Siro contro il Milan, tutto nei primi 45 minuti e quasi senza colpo ferire. Un Cagliari ancora in costruzione, ma che evidenzia già i limiti di organico e di tenuta fisica, con i crolli costanti dopo la prima ora di gioco.

Alla terza giornata, alla Domus si presenta un Genoa fanalino di coda, ancora fermo a quota zero punti. Semplici si gioca subito la carta Keita Baldé e, per la prima volta, dà una maglia da titolare a Grassi, davanti alla difesa. Manca Strootman, out per un fastidio muscolare, e mancano anche gli uruguaiani Caceres, Nandez, Pereiro (tutti in panchina) e Godin (in tribuna), appena rientrati dagli impegni con la Celeste. Sembra tutto facile per il Cagliari, che nel primo tempo la sblocca su rigore di Joao Pedro (fallo su Keita) e che la raddoppia in avvio di ripresa con Ceppitelli. Sembra tutto facile, invece è l'inizio della fine. Il Cagliari termina la benzina e il Genoa la ribalta in venti minuti, con Destro e la doppietta di Fares. Finisce 3-2 per il Genoa, ultimo e unico sussulto di Ballardini, che verrà esonerato poche settimane dopo, col Grifone che raggiungerà la sua seconda (e fin qui ultima) vittoria solo con Blessin in panchina, 27 giornate dopo. E finisce anche l'avventura sarda di Semplici, nonostante le parole del presidente Giulini: «Troppo facile dare le colpe all'allenatore per questo punto in tre partite». Sembra una scialuppa di salvataggio, è invece l'anticamera del benservito che arriva il giorno dopo.

Sette mesi e trenta partite dopo, il Genoa, dopo due cambi di allenatore, ha messo insieme altri 19 punti, mentre il Cagliari, affidato a Mazzarri, ne ha aggiunti 27. E domenica si giocheranno la Serie A. Ma stavolta non ci saranno appelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata