«Da quarant’anni proteggo i bagnanti dalle insidie del mare» 

L’ultima volta ha recuperato zia e nipote che si erano allontanate dalla riva a nuoto per raggiungere uno yacht e non riuscivano più a rientrare. Poi bagnanti improvvidi trascinati dalle correnti, ragazzini in preda ai crampi, colpi di sole, punture di meduse, maleducazione. In quarant’anni di attività Danilo Usai, 61 anni, ne ha visto di tutti i colori sulle spiagge di Costa Rei e del Sarrabus. È il bagnino più esperto della zona e ancora oggi – fisico asciutto e prestante – è in servizio con fischietto e binocoli (località Piscina Rei presso lo stabilimento Tabù) «perché questa e la mia vita e lavorerò sino al giorno in cui sarà costretto a smettere per limiti di età».

I giovani

Almeno dieci le persone salvate in mezzo al mare da quando ha preso il brevetto (era l’anno dell’Italia di Bearzot campione del mondo, il corso lo fece a Cagliari) «ma posso dirmi fortunato, non ho visto nessuno morire». Il segreto, forse, è la prevenzione: «Se il mare è agitato – spiega – invito tutti sin dal primo momento a non entrare in acqua. Purtroppo negli ultimi anni è venuto a mancare un po’ il rispetto, le persone cioè ti ascoltano meno e talvolta rispondono in malo modo. Mi riferisco in particolare agli adulti». Quanto ai giovani «non sembra ma fare il bagnino è molto faticoso, per questo c’è carenza di bagnini. Il sole picchia sempre più forte e i ragazzi lo patiscono molto. Forse hanno anche un po’ meno voglia di sacrificarsi».

La lite

I primi tuffi al Free Beach, poi in quasi tutte le spiagge, da Villaputzu a Cala Pira. Proprio qui qualche anno fa uno degli episodi che ricorda con un po’ di amarezza: «Una persona stava caricando il fucile da pesca in spiaggia. Al mio arrivo mi ha minacciato. Ho lasciato correre, poi ho visto che si è immerso dove non poteva. L’ho raggiunto col pattino e gli ho dato un colpo di remo sul fianco. Ne è nata una discussione molto animata. Stavano per arrivare le forze dell’ordine. Alla fine ha capito che stava sbagliando».