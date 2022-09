Da Olbia a Bonaria: il Cammino è una realtà 

Così è anche oggi. Gli “hospitaleri” hanno mostrato grande entusiasmo. È stato un confronto continuo e proficuo quello tra i quattro pellegrini del Cammino di Bonaria e gli operatori che li hanno ospitati: non semplice ricettività, ma scambio, racconto dei luoghi dei borghi, delle aree di interesse come accaduto a Romanzesu a Bitti oppure ad Alà dei Sardi. Tutto serve per far crescere l’iniziativa. Ad Alà dei Sardi «ci ha accolto la signora Lia, che gestisce un B&B proprio all’ingresso del paese – ha scritto Antonello Menne nel suo diario su Facebook – Lia ha voluto raccontarci alcune storie di questo borgo ed è rimasta molto colpita dal nostro proposito di raggiungere a piedi la Madonna di Bonaria a Cagliari. “Voglio farvi vedere una chiesa importante, seguitemi…”. Siamo saliti sulla Fiat Panda e ci ha portato a visitare il santuario di San Francesco d’Assisi alla periferia del paese».

Il tracciato migliora di tappa in tappa: sono state individuate nuove alternative, sentieri più agevoli e una divisione di tappe che va incontro anche alle necessità dei pellegrini che dalla partenza all’arrivo hanno necessità di accoglienza per dormire, mangiare, raccogliersi nel loro percorso di riflessione e distacco momentaneo dal quotidiano. Un modo per ripercorrere i passi dei sardi che nel Medioevo andavano dal nord al sud dell’Isola e potevano contare solo sulle loro gambe e sulla provvidenza, che si manifestava nell’accoglienza nei borghi dell’Isola.

Il cammino è accoglienza, condivisione e fede. Tre parole che hanno fatto da cornice al Cammino di Bonaria, ripetuto quest’anno da Antonello Menne, Francesco Calledda (Zigheddu), Arcangelo Puddori e Luca Dettori, quattro dei soci fondatori dell’associazione che porta il nome del percorso religioso dedicato alla patrona massima della Sardegna. A 24 mesi dalla prima volta in cui la basilica di San Simplicio a Olbia è stata unita idealmente a quella di Bonaria a Cagliari in un percorso ideato e promosso da Antonello Menne (avvocato originario di Orotelli e residente a Milano), il pellegrinaggio si è ripetuto con l’obbiettivo di mettere a disposizione degli appassionati sardi dei cammini religiosi un nuovo percorso.

Il viaggio è stato un successo e un crescendo di passione e condivisione dell’iniziativa. Intorno al cammino monta un interesse sempre maggiore. Lo dimostrano anche i tanti amici dell’Associazione Cammino di Bonaria che hanno accompagnato i quattro pellegrini, dai componenti dell’associazione Su Golostiu di Bitti, fino a coloro che, partiti da Orotelli e da Nuoro, hanno voluto condividere l’ultimo tratto del percorso.

Ogni luogo ha una sua storia che il Cammino valorizza nel suo passaggio. Dal sito nuragico di Romanzesu, dove è stata ritrovata un’antica bisaccia di un pellegrino di migliaia di anni fa, al santuario di San Francesco di Lula, fino al Redentore. E in Cattedrale a Nuoro, il giovanissimo vice parroco don Giovanni Cossu, ha voluto ricordare don Cabiddu e don Menne, due preti a cui la diocesi di Nuoro e la parrocchia di Santa Maria della Neve deve tanto.

A Orote lli, la comunità ha riservato una grande accoglienza ai pellegrini, energia che poi è servita per continuare il cammino verso Sedilo, Fordongianus e poi la Marmilla, con sosta a Usellus, Sini e Baradili. Paesi piccolissimi ma veri scrigni della storia dell’Isola dove molti giovani, come Susanna Atzori, hanno deciso di tornare e reinvestire sulle ricchezze del territorio. A Lunamatrona, il parroco don Francesco ha accolto i pellegrini con un sorriso sincero. «È rimasto a bocca aperta quando gli abbiamo raccontato il nostro percorso e proposito di arrivare a Bonaria. Ne è nata una bellissima discussione, ha voluto farci visitare la chiesa con un retablo del 1500. Abbiamo parlato della chiesa di Papa Francesco nella quale si ritrova e per la quale occorre fare ogni sforzo», ha scritto ancora Antonello Menne.

Il cammino è già una piccola realtà. Ha necessità di crescere e i prossimi passi nella costruzione del tracciato saranno importanti. Ma l’entusiasmo di don Antonio Tamponi, parroco di San Simplicio a Olbia, e dei padri Mercedari a Bonaria, manifestato anche nell’accoglienza riservata ai pellegrini all’arrivo da padre Franco Podda sul sagrato della chiesa, sono già il segno che Cammino di Bonaria sta costruendo la sua identità.

