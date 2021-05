Da oggi prenotazioni per gli over 40 

Scendono in campo anche gli over 40 coinvolti da oggi nella campagna di vaccinazione. Una giornata cruciale che potrebbe segnare una svolta in un percorso che ha avuto sinora numerosi rallentamenti. A partire dalle 12 i nati nel 1981 e negli anni precedenti possono prenotare la prima dose. E alla stessa ora un click consente di fissare l’appuntamento per l’Open Day, l’apertura straordinaria per le somministrazioni anti covid domani e sabato, dalle 19 alle 24, degli hub di Cagliari (Fiera), Sassari (Promocamera), Alghero (stadio “Mariotti”), Olbia (ex autosalone lungo la 125), Tempio (Teatro Tenda) e Ozieri (quartiere fieristico San Nicola).

L’Open Day

Nei primi due appuntamenti dell’iniziativa, che in altre regioni ha richiamato un grande numero di persone, possono aderire i cittadini con un’età dai quarant’anni in su. Per poter ricevere il vaccino sono disponibili il portale on line prenotazioni.vaccinocovid.gov.it., il numero verde 800.00.99.66 attivo dalle 8 alle 20 o gli sportelli Bancomat di Poste Italiane. Verranno somministrate dosi di Pfizer e AstraZeneca tenendo conto per quest’ultimo vaccino delle indicazione delle autorità sanitarie in base all’età. Aldo Manzin, docente di Microbiologia all’Università di Cagliari, è sicuro che «le vaccinazioni straordinarie possano dare un grande impulso a una campagna dal cui esito dipende il nostro futuro». Nelle prossime settimane l’Open Day potrebbe coinvolgere gli over 18:«Ho sempre pensato che, dopo aver vaccinato anziani e persone fragili, i giovani siano da prendere in considerazione in quanto vettori del virus in diversi contesti, dalla scuola allo sport. Spero vengano coinvolti in tempi brevi».

Nuove categorie

La Regione inoltre rende noto che «da oggi la campagna viene aperta anche ai pazienti, nati dal 1971 al 2004, affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19». Sul portale sardegnasalute.it dettagli e approfondimenti sull’estensione della vaccinazione a queste categorie.

E sempre oggi scattano le prenotazioni «per il personale docente e non docente delle scuole statali e paritarie e delle università che ancora non sia stato vaccinato».

Novità anche per i caregiver e i familiari conviventi dei disabili gravi e i parenti che convivono con persone estremamente vulnerabili che fanno riferimento alla patologia “trapianto d’organo e di cellule staminali emopoietiche”. «Dal prossimo 24 maggio – fa sapere la Regione – potranno prenotarsi sul sistema di Poste Italiane».

Vaccini a Carloforte

Domani, intanto, la campagna di vaccinazioni nelle isole minori arriva a Carloforte dove la Regione punta a immunizzare circa 4500 persone. Il centro per la somministrazione delle dosi, con 19 postazioni, è stato allestito all’interno dell’Istituto comprensivo Statale. Sarà operativo sino a domenica dalle 9 alle 18. Cento operatori offriranno il loro contributo, tra sanitari, personale dell'Ats, medici di famiglia, protezione civile e volontari delle Croce Azzurra. «L’immediata e completa immunizzazione delle nostre isole – spiega il presidente Christian Solinas – è una scelta di buonsenso, che ha una duplice valenza, perché interviene sullo svantaggio della doppia insularità e, nel contempo, consente alle comunità una più rapida e sicura ripartenza, in chiave turistica e non solo». Lo scorso fine settimana c’è stato l’esordio a La Maddalena con la copertura dell’80% della popolazione che poteva ricevere il vaccino.

Le cautele

Dal microbiologo Aldo Manzin giunge l’invito «a non credere che tutto sia finito. Il quadro epidemiologico lo scorso anno non era molto diverso. Quest’anno abbiamo il vantaggio rappresentato dal vaccino, la nostra unica arma contro il virus. Dobbiamo sfruttare questo momento per procedere in modo spedito con le somministrazioni. Le riaperture in sicurezza sono auspicabili ma bisogna tener conto che il virus non è scomparso. Dopo l’estate, sulla base dell’esperienza dello scorso, potrebbe ripresentarsi e per questo occorre cominciare a pensare ai richiami e alla copertura quasi totale della popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA