«Da noi nessuna interferenza» 

Caso Plus Nuoro: Legacoop e Confcooperative rimandano al mittente le accuse lanciate dalla dirigente del Comune, Maria Dettori, su ipotetiche pressioni legate all’appalto da 3,5 milioni di euro per l’assistenza domiciliare. La Dettori, rup dell’appalto, riferendosi alle dichiarazioni espresse il 4 marzo da Legacoop e Confcooperative, le accusava di «pressioni sulla stazione appaltante (il Comune di Nuoro ndr) che hanno rasentato la turbativa d’asta».

Accuse infondate

Le associazioni, in una dura nota, «respingono con forza le accuse» sottolineando che la loro iniziativa «si è tenuta a quasi un mese di distanza dalla seduta nella quale si sono attribuiti i punteggi e si è comunicata l’aggiudicazione provvisoria all’Esperia 2000». L’iniziativa, invece, voleva richiamare l’attenzione della politica sul problema della logica dei bandi pubblici al risparmio a tutti i costi. Obiettivo di fatto riuscito. Come già detto, Legacoop e Confcoop ribadiscono che non hanno «nessuna intenzione di delegittimare chi che sia» ma non intendono retrocedere «dal pieno esercizio delle proprie prerogative».

Offerte e servizi

La nota, firmata da Michele Ruiu, vicepresidente di Confcooperative, Andrea Pianu, responsabile di Legacoopsociali, Claudio Atzori e Antonello Pili, rispettivamente presidenti di Legacoop e Federsolidarietà, parla di un intervento dovuto nel rispetto dei ruoli e delle funzioni della pubblica amministrazione. «Abbiamo denunciato il fatto che un’impresa qualificatasi quarta nell’offerta tecnica progettuale potesse recuperare con l’offerta economica la distanza con la prima ed aggiudicarsi il servizio con un ribasso del 17 per cento. Rispetto alla procedura abbiamo chiaramente scritto: Gli aspetti relativi alla regolarità dell’insieme degli atti e della procedura di affidamento da cui prendiamo le mosse non sono oggetto di nostre valutazioni e interventi». Ricordano l’appello politico sulla necessità di chiarire «se gli affidamenti dei servizi alla persona dovessero piegarsi ad una logica di risparmio economico, senza valutare le possibili conseguenze verso una nuova mercificazione del lavoro». Sottolineano che le norme danno margini di responsabilità e discrezionalità con l’individuazione di formule per dissuadere la competizione eccessiva sul prezzo. Parlano della richiesta di confronto concludendo che «solo un interlocutore distratto può confondere i piani sui quali ci siamo mossi come associazioni e accusarci di voler interferire».