Dà fuoco all’auto del rivale in amore 

Mistero risolto, pare. Dietro l’attentato incendiario che alcune settimane fa a Monserrato ha distrutto l’auto di proprietà di un operaio di Quartucciu, ci sarebbe la gelosia. Ad appiccare il rogo sarebbe stato infatti l’ex marito della compagna, aiutato da una complice.

Gelosia incendiaria

A tradire i presunti responsabili sarebbero state le telecamere che l’amministrazione comunale ha piazzato negli ultimi mesi in diverse parti del centro e della periferia di Monserrato.

I due presunti incendiari, un uomo e una donna, sarebbero stati filmati da una videocamera grazie alla quale sono stati identificati. Sotto accusa sono così finiti un 47enne di Capoterra e una 45enne di Cagliari, accusati entrambi di danneggiamento.

Sulla vicenda i carabinieri della Stazione monserratina hanno già informato la Procura della Repubblica alla quale spetterà fare chiarezza sulla vicenda, legata secondo all’accusa a un movente passionale: il presunto autore dell’attentato avrebbe infatti agito per punire l’attuale compagno dell’ex moglie. Nulla è dato a sapere invece sul ruolo avuto dalla donna denunciata insieme al 47enne.

L’attentato

L’incendio dell’auto è avvenuto alcune settimane fa ed era stato immediatamente denunciato dalla vittima che nella circostanza avrebbe avanzato i suoi sospetti sui possibili responsabili dell’accaduto. Le indagini sono subito scattate, portate avanti dai carabinieri della Stazione. Diverse le persone interrogate anche alla ricerca di eventuali testimonianze.

I carabinieri sono giunti poi alla soluzione del caso, partendo dai sospetti della vittima e grazie all’ausilio determinante degli efficienti sistemi di videosorveglianza del Comune, presenti a Monserrato, le cui immagini sarebbero stati determinanti per la soluzione del caso. In merito non sono stati forniti altri particolari. Telecamere che hanno già contribuito a far luce su tanti episodi di microcriminalità legati a incendi su auto, furti e risse. Così alla fine sono scattate le denunce a piede libero nei confronti dell’operaio di 47 anni di Capoterra e della casalinga 45enne cagliaritana. Sono accusati di danneggiamento in concorso.

Con anche l’ipotesi di un movente passionale: il presunto autore del raid si sarebbe così voluto vendicare dell’attuale compagno dell’ex coniuge. Nei prossimi interrogatori, gli indagati potranno raccontare la loro verità direttamente al giudice.

