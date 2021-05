Dà fuoco alla compagna incinta 

PAVIA. Una discussione per futili motivi, come tante altre nell’appartamento della frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini. Qualche vicino riferisce infatti che non era la prima volta che la coppia, un muratore romeno 41enne e la sua convivente, una coetanea del Pavese, aveva litigi anche molto accesi. Ma giovedì sera l'epilogo dell’ennesima discussione è stato tragico.

L’uomo ha aggredito la compagna cospargendola di alcol etilico e dandole fuoco. Lei stessa ha chiamato il 118: agli operatori ha detto di essersi ustionata da sola in casa, cosa poco verosimile dato che presentava ustioni sul 50% del corpo. È stato chiesto l’intervento dei carabinieri, e a loro la donna ha spiegato che in realtà era stato il suo compagno, forse ubriaco, a cospargerla di alcol e a darle fuoco dopo una violenta lite.

Gravidanza all’inizio

Poi la donna ha aggiunto un particolare che ha reso la violenza ancora più agghiacciante: è incinta, al secondo mese. A quel punto, stremata e sotto shock, ha perso i sensi. Sono stati attimi drammatici, in cui si è temuto per ei, che è stata trasportata al centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, dov’è ricoverata in prognosi riservata. È grave ma non è considerata in pericolo di vita.

I medici la sottoporranno anche a un’ecografia per verificare lo stato della gravidanza e se la gestazione possa essere a rischio. Un aspetto, quest’ultimo, che rischia di aggravare la posizione dell’uomo, catturato e portato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia, con l’accusa di tentato omicidio.

Tutto per un sms

L’ultimo litigio giovedì notte è stato originato da un sms ricevuto dall’uomo. Tra i due è nata una discussione cheè degenerata, finché il 41enne ha tentato di dare fuoco alla donna, che si è salvata solo per il tempestivo intervento sul posto del 118 e per il trasferimento al Niguarda. L’episodio ha destato enorme impressione a Giovenzano, una piccola frazione di Vellezzo Bellinia pochi chilometri da Pavia, che si incontra lungo la strada per Milano che costeggia il Naviglio. Un luogo solitamente tranquillo, che ora però deve fare i conti con un gravissimo fatto di cronaca, che ha turbato la vita della comunità locale.

