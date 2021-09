Da fiera del bestiame a museo d’arte: svolta al Foro boario 

La data è di quelle da cerchiare in rosso nel calendario perché dopo anni di attese, rinvii e false partenze il Foro boario si appresta ad abbandonare il catalogo delle eterne incompiute oristanesi. Ci sono volute quattro amministrazioni, un contenzioso con l’impresa che a suo tempo avviò i lavori di ristrutturazione e una buona dose di pazienza, ma sabato alle 18, la struttura di piazza Pintus potrà finalmente aprire i battenti. Domani tutti i dettagli saranno illustrati in una conferenza organizzata dal Comune e dalla Fondazione Oristano, che ha curato i primi allestimenti. E già si pensa al futuro quando la struttura dovrebbe diventare un museo d’arte contemporanea.

La struttura

Chiusa praticamente da sempre (nel 2010, dopo i primi lavori di ristrutturazione ospitò due mostre) e a lungo in balia di vandali che ne hanno deturpato profondamente l’aspetto, la struttura sorge nella piazza che per decenni ha svolto un ruolo centrale nell’economia oristanese: qui si svolgeva la fiera del bestiame, proprio in concomitanza con la Festa di Santa Croce. «Ecco perché, nonostante i lavori fossero ultimati da qualche mese - chiarisce l’assessore alla cultura Massimiliano Sanna - abbiamo atteso settembre per l’inaugurazione di uno spazio così importante».

Il traguardo

«Una serie di imprevisti ci ha costretti ad una lunga attesa, ma finalmente siamo arrivati al traguardo» ha commentato Sanna. Un taglio del nastro nel segno della storia che ha caratterizzato l’edificio, realizzato nei primi decenni del Novecento: immagini e documenti dell’Archivio storico guideranno i visitatori tra gli spazi del Foro boario. Un viaggio a ritroso nel tempo per ripercorrere le tappe di una rinascita tutt'altro che semplice. Le installazioni sulla storia del Foro boario potranno essere visitate per tutto il mese di settembre, “a ottobre, invece, i locali ospiteranno un mostra molto importante - prosegue l’assessore - ma questa sarà Una sorpresa”.

Il futuro

L’idea è di ospitare nell’edificio il Museo della Sartiglia viene accantonata. La Giunta Lutzu è più intenzionata a destinare le sale a mostre di arte contemporanea. «Cercheremo di trovare uno spazio al museo dedicato alla giostra equestre in una zona più vicina al centro storico - afferma Massimiliano Sanna – Nel frattempo si può ampliare anche il Centro di documentazione della Sartiglia». Con l’inaugurazione del Foro boario si aggiunge un nuovo tassello all’ambizioso progetto Oristano Est, che tra risorse pubbliche e private mette in campo circa 52 milioni di euro. I cantieri per la riqualificazione della viabilità urbana nella zona sono iniziati da diversi mesi, ma prima della conclusione dei lavori ci vorrà ancora del tempo. «Difficile fare previsioni sulla fine del cantiere - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pinna - L’ampliamento della pista ciclabile è a buon punto, così come la realizzazione della rotatoria nell’incrocio con via Anglona». I disagi, però, non sono ancora finiti, in attesa della rotatoria che metterà in sicurezza l’incrocio del Foro boario.

RIPRODUZIONE RISERVATA