Da due mesi un lago davanti al Lazzaretto: nessuno interviene  

«Qui si rischia che qualcuno scivoli e si faccia male». È preoccupato Morgan Cera, presidente della Cooperativa Sant'Elia 2003 che gestisce il Lazzaretto: da mesi, nel giardino davanti all’ingresso, c’è una perdita idrica che ha trasformato il terreno in un acquitrino. «L’acqua scorre giorno e notte, in continuazione, da quest’estate, e sta defluendo fino all’ingresso della biglietteria, adiacente la sala convegni. Il terreno è tutto impregnato e in alcuni punti si è affossato. Abbiamo delimitato l’area per interdire il passaggio, altrimenti il rischio è che qualcuno cada». Un poco piacevole biglietto da visita.

Le segnalazioni

Cera dice che come cooperativa ha inviato le prime segnalazioni ad agosto: pec al sindaco, agli assessorati del Verde pubblico, della Mobilità e della Cultura e ovviamente anche ad Abbanoa. «L’acqua fuoriesce da un tubo che si è rotto proprio nel giardino e siccome è vicino al contatore, abbiamo pensato che fosse opportuno contattare Abbanoa e il Comune».

Il rimpallo

Nonostante le segnalazioni, la situazione è rimasta sempre uguale. Abbanoa risponde che la questione non è di sua competenza, trattandosi di un’area situata all’interno di un terreno di proprietà comunale. Da parte sua, l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau dice che il funzionario e la dirigente del servizio Cultura e Spettacolo Antonella Delle Donne hanno «più volte provveduto a sollecitare l'ufficio dei Lavori pubblici e Abbanoa». Il risultato però è sotto gli occhi di tutti: area transennata e giardino trasformato in una pozza d’acqua. Con tutte le conseguenze negative del caso.