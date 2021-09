Da discarica a parco fluviale 

Sgomberato quasi due anni fa, nell'ex campo nomadi autorizzato di Sa Corroncedda, a stretto giro, cominceranno le prime operazioni di bonifica. L'amministrazione comunale ha indetto la gara per l'affidamento dei servizi e dei lavori per rimuovere i rifiuti di qualsiasi pezzatura, compresi i restanti box abitativi, dall'ex area di sosta attrezzata per i nomadi. Si tratta del primo lotto per porre fine all'emergenza di natura ambientale che interessa l'area in località Sa Piana Manna.

I fondi

Oltre 520 mila euro, l'importo posto a base di gara, che scade il 3 ottobre prossimo. Il costo dei lavori è di circa un milione di euro e l'ambizione dell'amministrazione è trasformare la zona in un parco cittadino. «La Regione ha inserito il Comune di Olbia nel finanziamento dei Contratti di Fiume (che puntano alla rigenerazione degli ambienti urbani in relazione con i fiumi), nello specifico il progetto Parco fluviale Padrongianus - Sa Corroncedda, che daranno l'opportunità di sostituire quella discarica con un parco fluviale», ha fatto sapere il sindaco, Settimo Nizzi.

Le famiglie

Se sul fronte ambientale, dunque, la strada per chiudere definitivamente l'ex campo nomadi sembrerebbe tracciata, su quello dell'inclusione sociale degli ex abitanti, il percorso, cominciato all'inizio dell'anno con il progetto sperimentale di accompagnamento all'integrazione abitativa, pagato dal Comune, è lungo e tortuoso. Le ultime locazioni finanziate attraverso fondi regionali scadono a settembre e, secondo l'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai, «sarà difficile trovarne di nuove oltre al fatto che i fondi stanziati sono esauriti». Non tutti i nuclei familiari sgomberati da Sa Corroncedda, però, hanno trovato una casa e si sono sistemati in appezzamenti di terra da loro acquistati, censiti e dotati di utenze, ma, fa sapere Lai, «tutti sotto la lente d'ingrandimento della Prefettura». Presso le famiglie alloggiate in quegli insediamenti spontanei, conclude l'assessora, «in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, abbiamo previsto un intervento per verificare che i bambini siano nelle condizioni igienico-sanitarie idonee per frequentare la scuola e siano dotati del materiale scolastico necessario».

RIPRODUZIONE RISERVATA