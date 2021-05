Dà del «cialtrone» al medico no vax: assolto 

Non è punibile chi, ascoltando teorie mediche ritenute infondate se non pericolose, replichi di getto e definisca «cialtrone» chi le divulghi. Si chiama “stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui”: una persona che si sente provocata è in qualche modo giustificabile se reagisce, pur in modo offensivo, subito dopo. È quanto accaduto ad Antonio Oi di San Gavino, 54 anni, igienista dirigente medico alla Asl 6 di Sanluri: ieri è stato assolto a Cagliari dalla giudice Sara Ghiani nel processo che lo vedeva sotto accusa per aver diffamato, in ipotesi, il medico e poliziotto pugliese Massimo Montinari, 64 anni, convinto esista un legame tra le vaccinazioni e l’autismo e che sia possibile eliminare il problema con prodotti omeopatici e diete prive di caseine e glutine. Oi nel 2012 aveva visto su Facebook un video in cui Montinari promuoveva le sue tesi (è un esponente del mondo no vax) e aveva postato un commento utilizzando il termine «cialtrone»: era finito sotto inchiesta per aver «offeso il decoro» e «leso la reputazione» di un medico sospeso nel 2017 dall’ordine professionale di Firenze.

Le testimonianze

Gli avvocati difensori Francesca Spanu e Antongiulio Granata hanno sostenuto che Oi voleva esprimere un «forte risentimento» per l’abitudine di «proporre» al pubblico «cure e rimedi» fatti passare come scientifici «ma in realtà» privi delle necessarie «verifiche e convalide». In sostanza a loro dire Montinari non avrebbe sottoposto i suoi «studi e sperimentazioni» a controlli e «revisioni» che li abbiano resi degni di una «pubblicazione scientifica» nelle riviste dedicate. Nell’aprile 2019 l’allora rettrice dell’Università Maria del Zompo in aula aveva affermato fosse «dimostrato che non c’è proprio nessuna relazione fra vaccini e autismo». Il medico pugliese a sua volta aveva assicurato di «aver condotto osservazioni in ospedale e all’Aias di Afragola, dove dal 2002 sono state eseguite ricerche su bambini e giovani adulti», ma i legali hanno replicato sostenendo che «all’Aias non si svolge alcuna ricerca».

La decisione del giudice

Durante la discussione i difensori hanno spiegato che, secondo il codice deontologico, i medici «promuovono e attuano un’informazione sanitaria accessibile, trasparente e rigorosa fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgano notizie che alimentino aspettative o timori infondati», così quel video «ha ingenerato nell’imputato uno stato d’ira» all’origine dell’utilizzo del termine incriminato, che però «non si può considerare denigratorio» perché «adoperato in un dibattito molto acceso e originato dalla mancata conoscenza e applicazione del metodo scientifico». Lo stesso pm Paolo de Angelis, definendo «superato, seppur di poco, il limite della continenza», ha giustificato Oi parlando di «contrapposizione accesa» tra «il metodo scientifico condiviso» a livello mondiale e quello «Montinari», ritenuto da Oi «privo di qualsiasi base scientifica». Da qui la reazione, non punibile perché determinata «dal fatto ingiusto altrui», cioè «la propalazione di teorie ascientifiche». È arrivata l’assoluzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA