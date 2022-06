Da Cesira al piccolo Fabio: una super famiglia 

In un contesto sociale che sposta in avanti gli anni della maternità e rende difficile la possibilità di godere a lungo di nonni e bisnonni, la storia che giunge da Samassi (e in parte da Sanluri) appare ancora più rara perché racconta di una famiglia con ben cinque generazioni viventi. Una storia che comincia nella prima metà del Novecento con Cesira Atzeni, oggi 92enne, appena diventata trisnonna del piccolo Fabio, nato un mese fa. Fra loro, tre donne: Luciana Marras, 65 anni, figlia di Cesira, neo bisnonna, Cinzia Serrenti, 47 anni, figlia a sua volta di Luciana, e Sara Montis, che a 27 anni ha dato alla luce il piccolo.

Il racconto

È Cinzia a raccontare la loro storia: «La nascita di Fabio ha portato una grande gioia anche se mi sembra strano essere nonna a 47 anni. Ne avevo 21 quando ho avuto mia figlia, e mia madre ne aveva 18 quando sono nata io». Luciana, tra l’altro, non aveva neppure 40 anni quando è diventata nonna, eppure oggi anche a lei sembra incredibile essere bisnonna a soli 65. «Quando mia madre veniva a scuola per parlare con i miei professori la scambiavano per una studentessa», ricorda Cinzia. «Allora mi sentivo strana quando mi facevano notare che avevo una madre giovane, oggi però mi trovo io in una situazione analoga essendo diventata nonna alla stessa età in cui molte altre donne diventano invece madri. Sono però felicissima perché, se Dio vuole, potrò godermi mio nipote a lungo. Non vedo l’ora di sentirmi chiamare nonna da lui!»

Differenze d’età

Se la storia è particolare nell’insieme, colpisce la tempra di Cesira, che a 92 anni è autosufficiente, vive da sola, cucina, accudisce le galline, raccoglie le uova. Una donna che conosce il lavoro duro e il sacrificio: «Mia nonna è originaria di Arbus», riferisce Cinzia. «Faceva la cernitrice e sul lavoro ha conosciuto mio nonno, che era un minatore. Quando si sono sposati sono andati a vivere a Samassi e hanno avuto 12 figli, a distanza di un anno l’uno dall’altro». Figli cresciuti da Cesira, perché la vita di miniera fagocitava gli uomini, che potevano tornare a casa molto raramente. «I figli più grandi davano una mano badando ai più piccoli», aggiunge. Una famiglia in cui i ruoli sono meno importanti del rapporto instaurato: «Chiamo per nome i miei zii più giovani, perché la differenza d’età tra me e loro è minima e siamo cresciuti insieme come se fossimo fratelli».