Da Cagliari due nuovi medici 

Lunedì arrivano i due nuovi medici per rinforzare l’organico del Pronto soccorso ed entro maggio sarà disponibile anche la nuova Tac al San Martino. Lo ha ribadito Sergio Pili, il direttore dei servizi ospedalieri. I due professionisti arrivano dal Santissima Trinità di Cagliari, dove, da quando è stato chiuso il Pronto soccorso si occupavano solo di vaccinazioni.

Il Pronto soccorso

«In questo momento stiamo cercando di risolvere il problema delle emergenze del Pronto soccorso - spiega Sergio Pili - con alcune risorse sia esterne che interne; i due medici arrivano in settimana. Ma per avere un organico adeguato anche nei turni della notte, occorrono almeno altri 7 medici da affiancare agli attuali 9. Ma per questo dovremo ricorrere ad altre soluzioni; ci stiamo pensando. L’esperimento che stiamo attuando a Ghilarza, con medici in convenzione, potrebbe essere esportato anche qui. Non tralasciamo anche altre ipotesi - annuncia il dottor Pili - Per legge Areus dovrebbe gestire tutti i Pronto soccorso che hanno meno di seimila accessi all’anno; Sorgono, Bosa e Ghilarza, per citarne alcuni. Questo significa che quei medici che ancora sono operativi in quelle sedi potrebbero essere dislocati su altri Pronto soccorso dove sono necessari. Non solo: anche gli operatori del 118 potrebbero dare una mano nei presidi di soccorso delle grandi città».

Altre emergenze

Ma il San Martino non attende solo medici. La nuova Tac, da sempre annunciata e mai arrivata, sta alimentando nuove polemiche. «Per la Tac è prevista la consegna nella seconda settimana di maggio - spiega Sergio Pili – i locali sono pronti, nel momento in cui sarà installata, ci sono solo una serie di lavori collaterali da fare. Relativamente ai container la situazione è invece più complessa, hanno solo un ingresso e per farli funzionare occorre personale che non abbiamo. Su tutto incombe sempre il Covid, speriamo che si attenui al più presto la linea dei contagi».

Il comitato

Il Comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano dichiara la soddisfazione per l’arrivo dei due nuovi medici al Pronto soccorso. «Senza fare tante polemiche i due medici potevano essere distaccati prima - spiegano i portavoce - sono rimasti quasi inutilizzati per mesi, mentre il personale del Pronto soccorso del San Martino ha dovuto fare salti mortali». Al sindacato rimangono però tanti dubbi dopo le dichiarazioni del direttore Sergio Sulis. «Intanto speriamo che arrivino veramente questa settimana - osserva Gianpiero Sulis segretario provinciale Cimo - è da tempo che vengono annunciati i rinforzi, anche se difficilmente si potrà garantire un adeguato servizio notturno. L’ipotesi di far ricorso alle società interinali con medici in convenzione è ancora tutta sulla carta. Relativamente alla Tac se ne parla dallo scorso anno, ma da quanto ne sappiamo ancora non è stata neppure acquistata. Al direttore Pili – conclude Gianpiero Sulis – chiedo invece di sapere dove sono finiti i 700mila euro annunciati dalla Protezione civile per gli adeguamenti alle esigenze pandemiche del Pronto soccorso»

