Da Budoni a Londra e ritorno Manuella: «Sardegna, sei la cura» 

Viaggiare lontano, per scoprire che l’universo, alla fine, è dentro di te. È un piccolo manuale sull’arte del ritrovarsi “Giostra”, l’ep d’esordio di Manuela Manca, in arte Manuella, classe ’90, da Budoni. Anticipato dai singoli “Ho smesso” e “Giostra”, l’ep traccia i confini di una personalità artistica eclettica e stratificata, naturalmente complessa, frutto maturo di un lungo percorso di ricerca, sonora e personale. Sei pezzi tra black music, pop, soul ed elettronica, per un viaggio intimo e coinvolgente, fatto di ricordi, emozioni ed esperienze di vita alla costante ricerca di sé, tra passato e futuro, radici ed evoluzione, “un piede nell’Isola, l’altro nel mondo”. «La frase descrive perfettamente lo stato d’animo che da anni mi caratterizza», ci ha raccontato Manuella. «A 18 anni mi sono trasferita a Roma, poi a Londra e Milano, ma non riuscivo a trovare la mia chiave, così è iniziata la mia ricerca. Ero partita con l’ingenua presunzione che le mie radici da sole potessero sostenermi, ma, forse, mi sono spinta troppo in là, troppo lontana dagli elementi che mi tenevano viva. Solo tornando in Sardegna sono riuscita a trovare la mia voce».

L’Isola, infatti, è co-protagonista dell’ep.

«È qui che il mio lungo percorso di riscoperta, rinascita e consapevolezza ha preso forma. Stando lontana ho capito quanto fosse importante il contatto speciale con la natura che abbiamo e quell’aspetto un po’ ancestrale, quel “qualcosa”, che tutti avvertono anche solo passando dalla Sardegna e che non ho la presunzione di descrivere, ma che è stato importante a livello emotivo per dare forma a questi brani. Per scavare a fondo dentro di me ho parlato tanto con le mie nonne, mi sono immersa nel loro rapporto con il divino, la natura, le parole usate come medicina e ho riscoperto luoghi che avevo dato per scontato».

Quali?

«Rio Pitrisconi mi ha sempre dato pace e non capivo perché, ma, tornandoci per il video di “Ho smesso” ho capito che il solo poggiare i piedi sul granito e sul silicio di quelle rocce è vitale per me. È una sensazione che ritrovo a La Maddalena. Mentre Tavolara, “La Regina”, ha ispirato “Sua Maestà”, un brano molto personale, con cui ho scavato nel mio essere donna, consapevole della mia sessualità, quindi libera. Sono tornata anche in terre che da secoli appartengono alla mia famiglia e mi sono trasferita nella casa dove è nata mia nonna paterna nel borgo di Maiorca, perché lì mi sento completa».

E, poi, c’è il canto in limba “Sceti Tui”.

«È il brano che ha iniziato a sciogliere le mie paure, il primo che cantai in pubblico, tremando, durante una recita alle medie. Lì capii che, anche se mi terrorizzava, cantare mi faceva stare bene. Per questo era importante aprire il progetto con questo brano e volevo che fosse al contempo attuale e primordiale».

Cosa si augura di trasmettere con questo ep?

«Ciò che ha dato a me, il coraggio di accogliere le proprie sensazioni senza averne paura».

