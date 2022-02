Da Barcellona alle Sacramentine 

Il monastero delle Sacramentine, luogo sacro e molto caro agli oristanesi, domenica vivrà un momento molto atteso: arriveranno tredici monache. E con loro riparte quella che per la città è una vera oasi di pace e che rischiava di dover chiudere perché ormai erano rimaste poche suore. Alle 17 l’arcivescovo padre Roberto Carboni con una solenne celebrazione accoglierà e darà il benvenuto alle tredici monache, di cui 2 novizie, in arrivo dal monastero di Barcellona che ha dovuto chiudere perché non più adatto alla clausura.

Il monastero

Le religiose che provengono da diversi continenti (America del Sud, Europa, Asia e Africa) hanno scelto Oristano per continuare la missione di fede e di esperienza claustrale. «La grande storia delle Sacramentine nella nostra città grazie a Dio continua» annuncia don Titino Usai, padre spirituale del Monastero di via Vinea Regum. Per gli oristanesi il monastero “Sacramentine” è il rifugio dell’anima, dell’affetto: è il luogo sacro che la Chiesa ha riservato alle Adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento (Sacramentine per tutti) fondato a Roma nel 1897 dalla madre Maria Maddalena dell’Incarnazione, beatificata nel 2008. L’Ordine ebbe il riconoscimento ufficiale della Chiesa nel 1818. Oggi conta più di 90 Monasteri in Italia, Spagna, Austria, Messico, Cile, Alaska, Africa, Medio Oriente. A Oristano le Sacramentine sono arrivate nel 1963 grazie alla fondatrice Madre Maria Modestina Diana e ad una donazione della signorina Rosa Demartis. Adiacente al Monastero è stata costruita la chiesa, benedetta e intitolata a Cristo Re nel gennaio 1977 dall’arcivescovo di Oristano Sebastiano Fraghì, aperta tutti i giorni ai fedeli. L’attività specifica della famiglia religiosa di via Vinea Regum è l’Adorazione eucaristica continuata, sia davanti all’Eucarestia sia nella vita comunitaria fatta di preghiera, lavoro e rapporti col prossimo.

La novità

Alle cinque monache che stavano nel convento di via Vinea Regum, si uniranno altre tredici quasi a dare ancora più forza al ringraziamento e alle richieste di grazia per Oristano e il mondo intero. E chissà che dalla “ruota” gli oristanesi non possano rivedere spuntare le famose “capigliette”, il dolce che solo le abili mani delle Sacramentine un tempo rendevano delizioso.