«Da anni senza energia elettrica» 

Compra all’asta un vecchio capannone per trasformarlo in torneria, ma una burocrazia impedisce all’Enel di installargli la corrente. E a un imprenditore di Carbonia non rimane da tre anni che continuare a pagare il salato affitto per l’edificio che deve continuare a usare: «Salasso pazzesco – accusa – cui aggiungere il fatto che non posso ingrandire l’azienda con nuovi materiali e neppure assumere personale perché sono bloccato». A vivere questa odissea di risposte che non arrivano e richieste ferme, è Gianni Soru, 66enne artigiano e dirigente di una medio piccola attività di carpenteria meccanica che da tempo ha sede all’ingresso di Bacu Abis.

Il capannone

Gianni Soru quattro anni fa ha comprato all’asta un capannone dismesso nei pressi di Cortoghiana Miniera: «Sembrava rappresentare per me e i miei figli un cambio di prospettiva radicale – rivela – metto in conto qualche mese per le operazioni connesse all’allaccio ma il tempo si è dilatato sino a oggi». Il terreno in cui infatti far passare i collegamento appartiene al Demanio regionale e vi passava diversi decenni fa la vecchia strada ferrata di cui oggi non resta minima traccia. «È col passare del tempo – afferma – che ho scoperto essere questa la vera causa: la domanda di installazione dell’energia elettrica l’ho avviata nel 2019 e ho pagato i 2.100 euro di quota, poi i tecnici Enel hanno fatto pure un sopralluogo per individuare il punto in cui posizionare la casette da murare grazie alle autorizzazioni dell’ufficio Paesaggistico della Regione e del Comune di Carbonia, ma poi siamo venuti a sapere che è il Demanio che deve dire se si può fare uno scavo o stendere cavi volanti». Dal suo capannone di Cortoghiana miniera il traliccio è lì, a pochi metri. C’è, ma è come se fosse un miraggio. «Basterebbe un niente per darmi la corrente, invece ogni mese dobbiamo sborsare mille euro d’affitto per la sede in cui devo lavorare: se va avanti così chiederò i danni a qualcuno perché ho comprato attrezzature che non ci stanno nel capanno in cui lavoro perché occorre più spazio e non potrei nemmeno assumere personale».

Le verifiche

Giorni fa un’illusione: «Sono venuti i tecnici Enel per il contattore ma non hanno trovato la cassetta murata: ovvio, in mancanza di autorizzazioni». Un intrico di burocrazia che potrebbe condurre anche al Genio Civile.Fra Gianni Soru ed Enel, suo unico punto di riferimento, i contatti sono quotidiani, «oserei dire quasi familiari». E come è stato riferito all’imprenditore dai tecnici dell’ente, l’iter per esser completato necessita di una risposta del Demanio Sardegna. A sua volta E-Distribuzione, società del gruppo Enel precisa che «per provvedere all’allaccio, così come noto al cliente costantemente informato, siamo in attesa che si completi il percorso autorizzativo sollecitato anche lo scorso 10 marzo».